Nachrichten aus aller Welt

Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

Tropensturm «Michael» bewegt sich auf Florida zu - Notstand

MIAMI (dpa) - Der US-Staat Florida bereitet sich auf den Tropensturm «Michael» vor, der nach seinem Weg durch die Karibik als Hurrikan auf Land treffen könnte.



Entsprechend rief Gouverneur Rick Scott schon am Sonntag für 26 Bezirke an der Nordwestküste Floridas vorsorglich den Notstand aus, wie der Sender CNN berichtete. Nach Berechnungen des Hurrikan-Zentrums in Miami könnte «Michael» auf seinem Weg über Kuba schon am Dienstag den Golf von Mexiko überqueren und Florida erreichen. Dabei könnte der Tropensturm Fahrt aufnehmen und sich zu einem Hurrikan entwickeln.

Drei Männer für Raubmorde von Höfen zu lebenslanger Haft verurteilt

MÜNCHEN (dpa) - Im Prozess um den Doppel-Raubmord im bayerischen Höfen hat das Landgericht München II drei Männer zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.



Es sprach das Trio am Montag des Mordes, des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Eine ehemalige Pflegerin aus Polen verurteilte das Gericht wegen Raubes zu acht Jahren Haft. Die 50-Jährige hatte mit ihrem Bruder (44), ihrem Sohn (25) und einem Bekannten (34) den Überfall auf eine wohlhabende Witwe ausgeheckt. Die Männer setzten den Plan im Februar 2017 um. Eine Freundin und ein Bekannter der Witwe starben, die Witwe selbst überlebte schwer verletzt.

Todesfahrt in Limousine zur Geburtstagsparty - 20 Menschen sterben

NEW YORK/WASHINGTON (dpa) - Es sollte eine vergnügliche Fahrt in einer weißen Stretch-Limousine zur Geburtstagsparty sein.



Doch für 17 Freunde endet der Ausflug bei Schoharie im US-Staat New York tödlich. Die Polizei bestätigte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die Zahl von insgesamt 20 Toten. Alle 18 Insassen der Limousine einschließlich des Fahrers seien ums Leben gekommen. Zudem seien zwei Fußgänger am Unfallort tödlich verletzt worden, teilte Christopher Fiore von der New York State Police mit. Bei allen Opfern handele es sich um Erwachsene. Ihre frisch verheiratete Nichte Erin und deren Mann Shane seien unter den Toten, sagte Valerie Abeling dem Sender CNN.

Mord an bulgarischer Moderatorin: Polizei sucht im kriminellen Milieu

RUSSE (dpa) - Nach dem Mord an einer TV-Moderatorin in Bulgarien suchen Ermittler nach Hinweisen auf den Täter.



Dazu würden Menschen aus dem kriminellen Milieu überprüft, berichtete der Sender bTV am Montag unter Berufung auf die Polizei. Man gehe derzeit von einem Einzeltäter aus. Auch Bulgariens Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow und Innenminister Mladen Marinow arbeiteten in der Stadt Russe an der Aufklärung. Die Leiche der 30 Jahre alten Wiktorija Marinowa, war am Samstag in einem Park am Donauufer in Russe entdeckt worden, wo sie joggen gegangen war. Sie wurde vergewaltigt. Die Polizei geht auch möglichen beruflichen oder persönlichen Motiven für die Tat nach.

Angeklagter gesteht Erpressung mit vergifteter Babynahrung

RAVENSBURG (dpa) - Ein mutmaßlicher Supermarkt-Erpresser hat vor dem Landgericht Ravensburg gestanden, fünf Gläser mit Babynahrung vergiftet zu haben.



«Ich möchte mich aber nicht zum Mörder machen lassen», heißt es in einer schriftlichen Einlassung des Angeklagten, die sein Verteidiger am Montag vortrug. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen versuchten Mord in fünf Fällen vor - außerdem versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährliche Vergiftung. Der Mann hatte schon nach seiner Verhaftung im Herbst 2017 zugegeben, Gift in Gläser gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen am Bodensee platziert zu haben.

Nach Mordurteil: Erfinder Madsen gibt Kampf für milderes Urteil auf

KOPENHAGEN (dpa) - Der wegen Mordes an einer Journalistin in einem U-Boot verurteilte Peter Madsen will nicht länger vor Gericht für eine mildere Strafe streiten.



Das sagte Betina Hald Engmark, die Anwältin des dänischen Erfinders, am Montag dem Sender TV2. Der zu lebenslanger Haft verurteilte 47-Jährige wolle keinen Gerichtssaal mehr von innen sehen. Ende September war Madsen vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, die zeitlich unbegrenzte lebenslange Haft in eine begrenzte Strafe umzuwandeln. Er hatte laut Gericht im Sommer 2017 die schwedische Journalistin Kim Wall in einem selbstgebauten U-Boot gefoltert, getötet und zerstückelt über Bord geworfen.