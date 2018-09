Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.18

BGH: Doppelte Kündigung wegen Mietschulden zulässig

KARLSRUHE (dpa) - Säumige Mieter müssen bei Zahlungsverzug zusätzlich zur fristlosen auch mit einer ordentlichen Kündigung rechnen.



Diese weit verbreitete Praxis ist nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe zulässig. Der für Mietsachen zuständige VIII. Senat verwies am Mittwoch zwei Fälle zur Neuverhandlung an das Landgericht Berlin zurück. In beiden Fällen hatten die Vermieter ihren Mietern fristlos gekündigt, nachdem diese zwei Monatsmieten schuldig geblieben waren. Hilfsweise sprachen sie gleichzeitig eine ordentliche Kündigung aus, um sicherzustellen, dass das Mietverhältnis auch dann endet, wenn die rückständige Miete in der gesetzlich vorgesehenen Schonfrist bezahlt und damit die fristlose Kündigung unwirksam wird. Das Landgericht Berlin hatte die Räumungsklagen zweier Vermieter abgewiesen.

Gericht unterbricht Missbrauchsprozess gegen Schwimmlehrer

BADEN-BADEN (dpa) - Der Prozess um den sexuellen Missbrauch von fast 40 Kindern gegen einen Schwimmlehrer ist kurz nach Verlesung der Anklage auf Donnerstag vertagt worden.



Die Jugendschutzkammer des Landgerichts Baden-Baden will erst weiterverhandeln, wenn der Angeklagte sich äußert. Der 34-Jährige hatte zum Prozessauftakt am Mittwoch überraschend über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er sich einlassen werde. Er wolle sich am Donnerstag voraussichtlich schriftlich äußern. Dabei stellte sein Anwalt Christian Süß auch die Möglichkeit von Verständigungsgesprächen in den Raum. Diese könnten etwa eine Haftstrafe verkürzen oder Zeugen eine Aussage ersparen.

Amateur-Europameisterin Barquín auf Golfplatz ermordet

MADRID/AMES (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod der spanischen Golferin Celia Barquín im US-Bundesstaat Iowa kommen immer mehr grausige Details ans Licht.



Die 22-Jährige, die erst vor wenigen Wochen den Titel als Amateur-Europameisterin gewonnen hatte, war am Montag tagsüber auf einem Golfkurs vermutlich erstochen worden. Ihre Leiche wurde an einem Wasserloch auf dem Golfplatz Coldwater Golf Links in der Stadt Ames entdeckt. Ob Barquín zuvor sexuell missbraucht wurde, ließ die Polizei offen - aber vieles deutet darauf hin. Als Tatverdächtiger wurde ein Obdachloser festgenommen, der zuletzt im Wald neben dem Golfplatz gehaust hatte.

Lage bei Moorbrand stabil - Munitionsreste behindern Feuerwehr

MEPPEN (dpa) - Bei dem Moorbrand auf einem Übungsgelände im niedersächsischen Meppen ist es den Einsatzkräften nach Angaben der Bundeswehr gelungen, die Lage zu stabilisieren.



Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wald verhindern können, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit. Evakuierungen der angrenzenden Siedlungen würden derzeit nicht ins Auge gefasst. Der Brand habe sich auf einer Fläche von 800 Hektar ausgedehnt. Wegen dort vermuteter Munitionsreste könne die Feuerwehr das Moorgebiet aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Deswegen werde der Brand noch anhalten, das Ende des Einsatzes sei derzeit nicht absehbar.

Geiselnahme in Jugendamt - Angeklagter gibt alles zu

INGOLSTADT (dpa) - Im Prozess um die Geiselnahme in einem oberbayerischen Jugendamt hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt.



Der 29-Jährige hatte im November 2017 fast fünfeinhalb Stunden eine Mitarbeiterin der Behörde in Pfaffenhofen an der Ilm in seiner Gewalt und die Frau dabei zwei Mal mit einem Taschenmesser verletzt. Zwei als Notärzte getarnte Polizisten hatten schließlich das Geiseldrama beendet und den Angeklagten überwältigt. Nach der Verlesung der Anklage am Mittwoch vor dem Ingolstädter Landgericht räumte der Mann alle Vorwürfe ein. «Es stimmt alles», sagte er zu den Ausführungen der Staatsanwältin.

Regen und Sturm beenden sommerliches Wetter

OFFENBACH (dpa) - Auch wenn die aktuellen Temperaturen mit vielerorts noch über 25 Grad es nicht vermuten lassen: Zum Wochenende gibt es einen Umschwung hin zu herbstlichem Wetter.



Der Sommer nehme dann «schlagartig ein Ende», teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. «Die Temperaturen erreichen ein für die Jahreszeit eher übliches Niveau und auch Niederschläge wird es verbreitet geben.» Für Donnerstag stellten die Meteorologen aber noch einmal schönes Altweibersommerwetter in Aussicht. Bei viel Sonne erwarten sie vielerorts Temperaturen von 26 bis 30 Grad, teils sogar darüber. Lediglich an der Nordseeküste zögen dichte Wolken auf.