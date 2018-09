Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

Achteinhalb Jahre Haft wegen Mordes für Messerstecher von Kandel

LANDAU (dpa) - Rund acht Monate nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel ist ihr Ex-Freund wegen Mordes verurteilt worden.



Die Richter verhängten am Montag acht Jahre und sechs Monate Haft nach Jugendstrafrecht gegen den mutmaßlich aus Afghanistan stammenden Abdul D., wie das Landgericht Landau im Anschluss an die Urteilsverkündung hinter verschlossenen Türen mitteilte. Der Anwalt von Abdul D., Maximilian Endler, sagte nach der Entscheidung: «Mein Mandant verzichtet auf Rechtsmittel und ist mit dem Strafmaß einverstanden.» Er rechne damit, dass sein Mandant nach der Verbüßung eines Teils der Strafe abgeschoben werde, sagte Endler.

Brasilianisches Nationalmuseum in Rio von Feuer zerstört

RIO DE JANEIRO (dpa) - Ein Großbrand hat das brasilianische Nationalmuseum in Rio de Janeiro zu weiten Teilen zerstört. 200 Jahre Geschichte sind innerhalb weniger Stunden den Flammen zum Opfer gefallen.



«Wir wissen noch nicht, wie viel Material zerstört worden ist», sagte Museumsdirektor Alexander Kellner am Montag. «Brasilien trauert. Das Feuer betrifft jeden, nicht nur die Institution.» Das Feuer war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ausgebrochen, als das Museum bereits geschlossen war. Rasch griffen die Flammen auf fast alle Teile des Gebäudes über. Verletzte gab es nach Angaben der Museumsverwaltung nicht. Die Brandursache war zunächst unklar.

Prozess um Dreifachmord von Hille gestartet

BIELEFELD (dpa) - Wegen dreifachen Mordes aus Habgier stehen seit Montag zwei Männer aus dem ostwestfälischen Hille vor dem Landgericht Bielefeld.



Dem ehemaligen Fremdenlegionär Jörg W. und dem Zeitsoldaten Kevin R. wirft die Staatsanwaltschaft vor, im August 2017 gemeinsam einen 72 Jahre alten Nachbarn und einen 64-jährigen Hilfsarbeiter getötet zu haben. Im Frühjahr 2018 sollen die beiden Angeklagten dann einen 30 Jahre alten Geschäftspartner von Jörg W. erschlagen haben. Die drei Leichen waren im März 2018 auf zwei Höfen in Hille gefunden worden. Der 51-Jährige soll der Initiator der Morde gewesen sein und seinen Ziehsohn angestiftet haben zu helfen.

Schüsse in Darmstadt - zwei Menschen tot

DARMSTADT (dpa) - In Darmstadt sind am Montagmorgen die Leichen einer 37-jährigen Frau und ihres 39 Jahre alten Lebensgefährten gefunden worden.



Die Frau sei an ihren Schussverletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Tatverdächtig ist ihr US-amerikanischer Lebensgefährte, dessen Leiche kurz nach der toten Frau gefunden wurde. «Wir gehen nicht davon aus, dass noch eine Bedrohungslage für andere Bewohner hier besteht», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Anwohner hatten laut Polizei am Montag gegen 8.25 Uhr gemeldet, sie hätten Schüsse gehört. Die Polizei fand die tote Frau auf einer Straße liegend.

Metall-Anschläge auf Maishäcksler verursachen Millionenschaden

DONAUWÖRTH (dpa) - In vielen ländlichen Regionen häufen sich mysteriöse Anschläge auf Maishäcksler.



Die Täter verstecken große Metallteile wie Schrauben oder Stäbe zwischen den Pflanzen, um die Erntemaschinen schwer zu beschädigen. Polizisten vermuten, dass hinter diesen Taten Menschen stecken, die grundsätzlich etwas gegen den Maisanbau haben: Schließlich werde schon lange die «Vermaisung der Regionen» kritisiert, sagt Florian Wallner vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Das Ziel der Attacken ist offensichtlich, die teuren Erntemaschinen zu demolieren - mitunter entsteht pro Fall ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

18 Menschen von Hornissenschwarm angegriffen und verletzt

WEINGARTEN (dpa) - 18 Menschen sind bei einem Gemeindefest in Weingarten bei Karlsruhe von einem Hornissenschwarm angegriffen und verletzt worden.



13 von ihnen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Die Hornissen hätten die Besucher des «Wein-Wander-Tags» am Sonntagnachmittag ohne erkennbaren Grund attackiert. Es sei aber niemand in Lebensgefahr, Kinder wurden nicht verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Den Bereich um das Nest soll nun niemand mehr betreten: Warnschilder sollen auf die Tiere hinweisen, wie der Hornissen-Fachberater des Landratsamts, Thomas Lauber, am Montag sagte.