Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.18

«Stoppt Hass und Hetze»: Proteste in Kandel vor Urteil in Mordprozess

KANDEL (dpa) - Kurz vor dem Urteil im Mordprozess um den Tod einer 15-Jährigen in Kandel haben zwei Demonstrationen in der pfälzischen Gemeinde die Atmosphäre erneut aufgeheizt.

Der Polizei gelang es mit starken Sicherheitsvorkehrungen, Demonstranten des bürgerlich-rechten Lagers sowie Vertreter des linken Spektrums zu trennen. Die 15-jährige Mia war im Dezember in Kandel erstochen worden. Am Montag wird vor dem Landgericht in Landau das Urteil über den wohl aus Afghanistan stammenden Ex-Freund des Mädchens erwartet. Er muss sich in dem Prozess wegen Mordes verantworten. In Kandel war es seit dem Verbrechen immer wieder zu Demonstrationen gekommen.

Explosion auf Raffinerie-Gelände: Verletzte und Millionenschaden

VOHBURG AN DER DONAU (dpa) - Bei einer Explosion mit anschließendem Großbrand auf einem Raffinerie-Gelände im bayerischen Vohburg an der Donau sind nach Angaben der Polizei mindestens zehn Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Nach Angaben des Unternehmens Bayernoil, dem die Raffinerie gehört, mussten sogar 15 Menschen medizinisch versorgt werden, vier von ihnen seien ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Die Löscharbeiten gingen auch am Sonntag weiter, wie ein Polizeisprecher sagte: Reststoffe in den Leitungen wurden demnach kontrolliert abgebrannt.

Russischer Ferienflieger rutscht im Regen in Flussbett

MOSKAU (dpa) - Bei der Bruchlandung eines russischen Passagierjets in strömendem Regen am Urlaubsort Sotschi sind 18 Menschen verletzt worden.

Die übrigen der 170 Menschen an Bord kamen am Samstag mit dem Schrecken davon. Ein Erwachsener und zwei Kinder wurden nach Behördenangaben ins Krankenhaus gebracht. Ein Flughafenangestellter starb an Herzversagen, als er den Passagieren beim Verlassen des Jets über die Notrutschen half. Die Maschine vom Typ Boeing 737 war bei der Landung über die Piste hinausgerutscht, hatte einen Zaun durchbrochen und war einige Meter tiefer in einem Flussbett zum Stehen gekommen. Bug, Fahrwerk und Tragflächen wurden beschädigt.

Acht Tote bei Busunglück in den USA - Schwangere verletzt

WASHINGTON (dpa) - Bei einem schweren Busunglück im US-Staat New Mexico sind acht Menschen ums Leben gekommen.

Das berichtete der Sender CNN in der Nacht zum Samstag (Ortszeit). 26 Menschen mussten demnach in Krankenhäusern behandelt werden, darunter Kinder und eine mit Zwillingen schwangere Frau. Wenige Stunden nach dem Unfall habe die Frau die Zwillinge zur Welt gebracht. Sie befänden sich in kritischem Zustand. Wie es der Mutter geht, sei unklar. Der Unfall hatte sich am Donnerstag ereignet, als ein Reisebus auf dem Highway 40 in der Nähe von Thoreau im Nordwesten New Mexicos mit einem Sattelschlepper zusammenstieß.

Schweizer Akrobat Nock schafft neuen Rekord im Todesrad

ZOFINGEN (dpa) - Der Schweizer Akrobat Freddy Nock hat seinen eigenen Rekord im Todesrad-Laufen verbessert.

Er stieg am Sonntag in Zofingen, 60 Kilometer westlich von Zürich, vor den Augen von Hunderten Schaulustigen nach 25 Stunden sichtlich erschöpft auf den Boden. Er empfinde Schmerzen und Glück, sagte Nock in einem Interview, das die Veranstalter eines Powerman-Wettbewerbs auf Facebook veröffentlichten. «Das war der letzte Radrekord», sagte der 53-Jährige. Er habe drei Mal aufgeben wollen: nach 11 Stunden, nach 16 Stunden und etwa 5,5 Stunden vor dem Ende. «Aber ich kann durchhalten, wenn ich etwas will», sagte er.

Tankstelle löst mit Billigsprit Verkehrschaos aus

KUSEL (dpa) - Super und Diesel für 99 Cent pro Liter: Mit günstigen Benzinpreisen hat eine Tankstelle im pfälzischen Kusel am Sonntag ein Verkehrschaos ausgelöst.

Zwischenzeitlich habe es mehr als 100 Meter lange Warteschlangen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Innenstadt sei teilweise nicht befahrbar gewesen, weil sich dort 300 Fahrzeuge stauten. Für Rettungsfahrzeuge sei ein Durchkommen kaum möglich gewesen. Am Nachmittag hatte die Tankstelle ihr Ziel erreicht - und die Tanks komplett leer gemacht. «Wir haben heute 25 000 Liter verkauft», sagte eine Mitarbeiterin. Grund war ein bevorstehender Umbau der Tankstelle wegen eines Betreiberwechsels.