Von: Björn Jahner | 05.11.20

PATTAYA: Am Freitag, 6. November um 18.00 Uhr wird im Eelswamp in Nongplalai das im März im Zuge der Covid-19-Pandemie abgesagte Konzert mit Bennett Lerner nachgeholt, der zu den talentiertesten ausländischen Pianisten in Thailand gehört.

Auf dem Programm stehen Stücke von Schumann, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Tcherepnin, Copland, Irving Fine und Debussy. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf für 1.000 Baht erhältlich, die Zuschauerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Reservierung per E-Mail. Mehr erfahren Sie im Eelswamp-Blog.