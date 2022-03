BANGKOK: Die thailändische Fremdenverkehrsbehörde (TAT) hat eine neue Marketingkampagne gestartet, mit der jüngere, inländische Zielgruppen für nachhaltiges und verantwortungsvolles Reisen in Thailand umworben werden.

Die Kampagne „Green novices, anyone can go green easily“ (auf Deutsch etwa „Grüne Reiseneulinge, jeder kann leicht grün werden“) bietet jungen Inlandsreisenden, die an „Herausforderungen“ teilnehmen, Preise im Wert von über 400.000 Baht.

Zu den Herausforderungen gehören die Erstellung von Online-Inhalten, die für umweltfreundlichen Tourismus und Reisen mit einem Budget von nur 1.000 Baht werden, erläuterte Thapanee Kiatphaibool, stellvertretender Gouverneur der TAT für Inlandsmarketing, die Inhalte der neuen Werbekampagne.

Interessenten, die an einem Wettbewerb teilnehmen oder Pauschalreisen für umweltfreundliche Gemeinschaftsreisen in 25 Provinzen buchen möchten, können die Website der Kampagne unter www.มือใหม่หัดกรีน.com besuchen.

Reise-Vlogger können Preise im Wert von mehr als 200.000 Baht gewinnen, indem sie ihre Videos zur Förderung des nachhaltigen Tourismus unter jungen Reisenden unter www.มือใหม่หัดกรีน.com/challenge einreichen.

In der Zwischenzeit werden Schüler eingeladen, eine umweltfreundliche Reise auf einer festgelegten Route zu absolvieren und dabei nicht mehr als 1.000 Baht auszugeben, wobei es Preise im Wert von 100.000 Baht zu gewinnen gibt. Die Kampagne umfasst auch einen Quiz-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer Fragen beantworten müssen, die ihr Wissen über umweltfreundlichen Tourismus testen. Die Gewinner einer Verlosung erhalten Preise im Gesamtwert von 100.000 Baht.

Auf den Webseiten vder TAT und Sanook Travel finden sich darüber hinaus Tipps, wie man schon in jungen Jahren zu einem verantwortungsvollen Touristen wird. Zu den umweltfreundlichen Ideen gehören die Verwendung von Stofftaschen und persönlichen Bechern, um den Plastikverbrauch zu reduzieren, die Wahl korallenfreundlicher Sonnenschutzmittel und die Vermeidung von Lebensmittelabfällen.

Die Kampagne präsentiert auch eine Auswahl an umweltfreundlichen Produkten und Unterkünften für Touristen, die einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Urlaub in Thailand verbringen möchten. An der Kampagne beteiligt sind Airbnb, Robinhood Travel, TraveliGo.com, Nakhonchai Air, Avis, Canon, Element 72, Stanley, Keen, Rubber Killer, Ecotopia at Siam Discovery und Sanook.com.