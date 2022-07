Von: Björn Jahner | 29.07.22

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) will den Inlandstourismus im Jahr 2023 mit maßgeschneiderten Themen für jede der fünf Regionen ankurbeln.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn informierte die Presse, dass für das nächste Jahr 117 bis 135 Millionen Inlandsreisen prognostiziert werden, die bei einem geschätzten Durchschnitt von 4.200 bis 4.800 Baht pro Reise zwischen 670 und 880 Milliarden Baht an Einnahmen generieren werden.

Die TAT startet im nächsten Jahr die Kampagne „Thais can visit amazing Thailand 365 Days“.

Die Behörde wird nach Aussage des TAT-Gouverneurs ihre sogenannte „REAL“-Strategie anwenden, im Rahmen derer die thailändische Bevölkerung zu mehr Inlandsreisen animiert wird. Die Menschen sollen im eigenen Land Reisen, wann immer sie wollen und machen damit jeden Tag zur Hochsaison, so das TAT-Oberhaupt.

Natur- und Kulturtourismus sowie eine unverwechselbare lokale Küche bietet der ländlich geprägte Isaan.

„REAL” ist ein Akronym und steht für „Responsible Tourism“ (verantwortungsvoller Tourismus), „Extraordinary Experience” (außergewöhnliche Erlebnisse), „Avantgarde Marketing” (innovatives Marketing) und „Less is More Economy” („Weniger-ist-mehr-Wirtschaft“).

Der TAT-Gouverneur fügte hinzu, dass seine Behörde im nächsten Jahr Marketingkampagnen für jede Region mit unterschiedlichen Themen und Zielgruppen durchführen will, die die Reize und Einzigartigen jeder einzelnen Region in den Vordergrund stellen.

Norden

Mit „Charmanten Geschichten des Nordens“ soll Thailands Norden beworben werden. Die Kampagne stellt Inlandstouris­ten historische Attraktionen in mehreren Nordprovinzen vor, die Aktivitäten für die ganze Familie bieten.

Zentral

Die Zentralebene Thailands wird sich auf trendige Touristenattraktionen und Ökotourismus konzentrieren. Die Kampagne richtet sich an die Zielgruppen der Generation Y und der Generation Z.

Die Generation Y ist die Bevölkerungskohorte bzw. Generation, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurde. Die Generation Z ist deren Folgegeneration und umfasst überwiegend diejenigen, die 1997 bis 2012 geboren sind.

Der Süden des Landes, insbesondere Phuket als „Stadt der Gastronomie“, soll anspruchsvolle Gourmets anlocken.

Isaan

Der thailändische Nordosten wird sich auf religiösen sowie Natur- und Kulturtourismus in 20 Isaan-Provinzen konzentrieren, die über ein reiches Erbe verfügen, und sich auf Reisende der Generation Y und auf Berufstätige konzentrieren.

Osten

Im Osten des Landes werden Kampagnen zur Förderung des Meeresfrüchte- und Luxustourismus durchgeführt, die sich an Reisende der Generation Y, an kaufkräftige Personen und an Familien der Millennials richten.

Süden

Die Kampagne im Süden wird sich ebenfalls auf kulinarische Attraktionen stützen, sich aber auf die authentische Küche des Südens konzentrieren. Mit der Kampagne sollen vor allem Feinschmecker angesprochen werden, die kühne und würzige Geschmacksrichtungen bevorzugen. Gefördert werden soll zudem der verantwortungsvolle Tourismus im Süden. Der Schwerpunkt dabei liegt auf dem Schutz des maritimen Lebensraumes.

Khun Yuthasak betonte, dass die TAT hofft, dass die Kampagne zur Einkommensgenerierung der lokalen Unternehmen außerhalb der touristischen Hochsaison beitragen wird. Die Kampagne zielt auch darauf ab, den Andrang in beliebten Touristenattraktionen auf die Feiertage zu reduzieren, indem die Inlandstouristen auf sogenannte „sekundäre Tourismusprovinzen“ – weniger bekannte Regionen und Attraktionen – verteilt werden, so dass die Tourismusindustrie insgesamt das ganze Jahr über Wachstum erfährt.