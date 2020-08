Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.20

Blick in die Produktionsstätte eines Herstellers von Elektrofahrzeugen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Zulassung neuer Elektrofahrzeuge steigt massiv trotz eines 59-prozentigen Rückgangs der Automobilproduktion im Juni.

Nach Angaben des Thailand Automotive Institute legte die Zulassung von Neufahrzeugen in der Kategorie der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) um 107 Prozent bei Autos und um 517 Prozent bei Motorrädern zu, da in diesem Jahr neue Hersteller auf den Markt für E-Motorräder drängten. Der Verkauf von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) ging um 47 bzw. 29 Prozent zurück, da das Angebot begrenzt war und in diesem Jahr keine neuen Modelle eingeführt wurden.