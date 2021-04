Nachfrage nach Arbeitskräften zieht wieder an

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands Arbeitsmarkt erholt sich allmählich, nachdem im Vorjahr drei Millionen Frauen und Männer aufgrund der Covid-19-Pandemie ihren Job verloren hatten. Gefragt sind derzeit vor allem Menschen mit IT-Fähigkeiten, da sich die Unternehmen auf die digitale Transformation vorbereiten, heißt es bei der Jobsuchplattform JobsDB.

Laut Pornladda Dathratwibul, JobsDB Thailand Country Manager, hat sich die Beschäftigungsnachfrage im Februar auf Basis von Jobsuchplattformen und anderen Online-Kanälen erholt, mit einem Anstieg von 24,7 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der beiden Tiefpunkte im letzten Jahr nach dem ersten und zweiten Covid-19-Ausbruch. Dies sei ein großartiges Zeichen für die Erholung des thailändischen Arbeitsmarktes. Sofern sich keine weitere Pandemiewelle ausbreite, sollte der Arbeitsmarlt Anfang 2022 wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehren.

Die Beschäftigung des Landes soll in diesem Jahr um fast 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Vertrieb, Kundenservice und Geschäftsentwicklung belegen den höchsten Anteil an Stellenausschreibungen bei JobsDB im ersten Quartal dieses Jahres, gefolgt von IT und Ingenieurwesen. IT-Mitarbeiter erhalten mit durchschnittlich 23.225 bis 41.122 Baht pro Monat das höchste Gehalt, gefolgt von denen mit spezifischen Fähigkeiten, wie Japanisch-Dolmetscher, Business-Analysten und Juristen, mit einem Gehalt von 22.872 bis 39.331 Baht. Diejenigen, die im Telekommunikationsbereich arbeiten, können laut der Plattform ein Gehalt von 22.785 bis 38.612 Baht erwarten.