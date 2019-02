Von: Björn Jahner | 03.02.19

PATTAYA: Achim und Sohn Aaron von Geiso haben Grund zur Freude. Ihr neuestes Bauprojekt – Flower Park Villa 2 in Nongplalai – steht kurz vor der Fertigstellung und nur noch drei von insgesamt 42 Häusern stehen in der schmucken Siedlung zum Verkauf. Der ideale Zeitpunkt für ein Straßenfest, um gemeinsam auf das neue Eigenheim und eine gute Nachbarschaft anzustoßen.

Die Siedlung zeichnet sich durch ihre zentrale Lage aus: Märkte, Shops, Restaurants und Schulen sind schnell erreicht.

Auch wenn es nicht ganz einfach war einen Termin festzulegen, der von allen Einwohnern der Siedlung wahrgenommen werden kann, war es Ende Dezember endlich soweit: Achim und Aaron von Geiso luden alle Bewohner der Flower Park Villa 2 zu einem fröhlichen Nachbarschaftsfest ein. Doch nicht etwa in einem angemieteten Saal, sondern auf der Straße der 18.000 Quadratmeter großen Siedlung mit dem blumigen Namen, die sich mit 10 Metern Breite geradezu anbietet für einen Nachmittag des fröhlichen Beisammenseins. Schließlich bringt ein Straßenfest Leben in die Siedlung und Nachbarn in Kontakt.

Bis in die späten Abendstunden wurde viel geplaudert und gelacht. Es gab deftige Leckereien frisch vom Grill und die vorwiegend deutschsprachige Nachbarschaft war sich offensichtlich einig, mit dem Village die richtige Wahl getroffen zu haben. Nicht nur wegen den schönen Villen mit ihren sinnvoll durchdachten Grundrissen, sondern auch wegen der zentralen Lage in Nongplalai.

Verlässlicher Partner mit „Flower Power“

Ein beliebter Treffpunkt der Anwohner ist der einladende Swimmingpool auf dem Gemeinschaftsgrundstück.

Mit Achim von Geiso, der seit fast 40 Jahren als „Baulöwe“ in Pattaya aktiv ist und seinem Sohn Aroon, der erfolgreich in die Fußstapfen seines Vaters tritt, haben die Bewohner der Flower Park Villla 2 zwei verlässliche Partner an ihrer Seite. Aaaron spricht Deutsch, Englisch sowie Thailändisch und beantwortet Kaufinteressenten gerne alle Fragen zum Traum vom eigenen Haus in den Tropen.

Die gute Nachbarschaft wurde zugleich bei der Zusammenstellung des Buffets erfolgreich umgesetzt, für das jeder etwas beisteuerte. So war für jeden Geschmack etwas Passendes dabei.

Vereinbaren Sie heute noch Ihren Besichtigungstermin!

Wer sich persönlich von den Vorzügen der modernen Siedlung überzeugen möchte, die nach den Maßstäben deutscher Bauqualität errichtet wurde und mit Swimmingpool, 24-Stunden-Sicherheitsdienst sowie kompetenter Verwaltung alle Zutaten für ein unbeschwertes Leben bietet, vereinbart am besten gleich heute noch einen Besichtigungstermin mit Aaron (Tel.: 084-696.2962) oder Achim (Tel.: 081-862.7057).