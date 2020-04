Written by: Redaktion DER FARANG

Thailändische Polizisten mit Schutzmasken marschieren im Inneren des verlassenen Suvarnabhumi-Flughafens in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium stuft fünf ASEAN-Staaten als Hochrisikoländer für eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus ein.

Neben den Nachbarländern Malaysia, Kambodscha, Laos und Myanmar ist es noch Indonesien. Laut dem stellvertretenden Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul eskaliert die Covid-19-Situation in diesen Ländern. Gemäß den Abschnitten 5 und 8 des Gesetzes über übertragbare Krankheiten BE 2558 hat Thailand diese Länder mit einem Hochinfektionsrisiko eingestuft. Am 6. März hatte Thailand bereits vier Länder - China (einschließlich Hongkong und Macau), Südkorea, Italien und Iran - als hohes Risiko für eine Covid-19-Infektion bezeichnet.