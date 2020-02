SYDNEY (dpa) - Das chinesische Fußball-Nationalteam der Frauen unter 23 Jahren hat nach dem Ende der Quarantänezeit das Olympia-Qualifikationsspiel gegen Thailand gewonnen.

China schlug Thailandsauswahl am Freitag (Ortszeit) mit 6:1 (4:0). Die chinesischen Spielerinnen waren im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs in ihrem Hotel in Brisbane für beinahe zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden.