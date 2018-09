Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.18

Es geht nicht vor und nicht zurück in der Soi 16 in Naklua, berichtet ein Leser:

Nach wie vor staut sich in der Soi Wongamat in den frühen Abendstunden der Verkehr, bedingt durch die vielen Tourbusse, die vorwiegend chinesische Touristen zu ihren Quartieren bringen oder abholen. Treffen zwei entgegenkommende Busse aufeinander, geht für mehrere Minuten nichts mehr vor oder zurück. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, ist weit und breit kein Verkehrspolizist zu sehen, der den Verkehr regeln könnte. Stattdessen schreitet regelmäßig der Parkplatzwächter des Romeo Hotels zur Tat, der mit einer Trillerpfeife bewaffnet, dem Problem Herr wird. In meinen Augen hätte der gute Mann schon längst eine fette Bonuszahlung verdient!

Tom Gabler, Pattaya