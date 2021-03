Nach Virusausbruch: Sechs Märkte bis Freitag geschlossen

BANGKOK: Das gesamte Marktgelände Bang Khae wird ab Dienstag für drei Tage wegen Reinigungsarbeiten geschlossen, nachdem einer der sechs Märkte in diesem Bezirk als Zentrum eines erneuten Coronavirus-Clusters identifiziert wurde.

Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang teilte am Montag mit, dass alle sechs Märkte am Dienstag mit Desinfektionsmittel besprüht werden und erst am Freitag wieder öffnen. Die sechs Märkte befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander. Einer von ihnen, der Wonder Market, wurde bereits am Samstag geschlossen, nachdem Gesundheitsbehörden ihn als Quelle der Covid-19-Virusinfektion identifiziert hatten. Bisher wurden 100 Menschen aus vier Provinzen auf Covid-19 positiv getestet.

Die Gesundheitsbehörden haben mit Massentests begonnen, um den Virusausbruch einzudämmen. Mobile Testeinheiten nahmen in einem öffentlichen Park in der Nähe des Einkaufszentrums The Mall Bang Khae ihre Arbeit auf mit für die Menschen kostenlosen Abstrichtests. Die Einheiten konnten 800 Personen pro Tag behandeln, und das Kontingent war bis zum Mittag gefüllt.

Laut dem Gouverneur wird der Einsatz bis zum 26. März verlängert. Menschen, die sich testen lassen wollen, können ab 7.30 Uhr eine Warteschlangenkarte erhalten. Die Tests beginnen um 9 Uhr.