Nach tödlichem Unglück: Millionenstrafe für Londoner Verkehrsbetriebe

LONDON: Zwei Londoner Verkehrsbetriebe sind wegen eines Straßenbahnunglücks mit sieben Toten vor knapp sieben Jahren zu einer Strafe von 14 Millionen Pfund (etwa 16,4 Millionen Euro) verurteilt worden. Das entschied ein Richter am Londoner Strafgerichtshof Old Bailey am Donnerstag. Die Gesellschaften Transport for London (TfL) und Tram Operations Limited (TOL) hatten zuvor eingestanden, die Gesundheits- und Sicherheitsauflagen missachtet zu haben.

Bei dem Unfall im Stadtteil Croydon im November 2016 war eine Straßenbahn nach der Ausfahrt aus einem Tunnel in einer Kurve entgleist. Sieben Menschen wurden dabei getötet, 21 schwer verletzt. Wie sich herausstellte, war der Zug sehr viel schneller unterwegs gewesen als erlaubt. Der Fahrer wurde aber freigesprochen. Er gab an, die Orientierung verloren zu haben.

Schuld an dem Unglück, so befand das Gericht, war die schlechte Beleuchtung und Signalführung in dem Tunnel. Da dies bereits Jahre vor dem Unglück bemängelt, aber nicht behoben worden sei, sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein Unglück geschehe, sagte der Richter bei der Strafmaßverkündung, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.