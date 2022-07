Nach Thailand, der Suppe wegen!

Von: Björn Jahner | 29.07.22

BANGKOK: Thailand hat nicht nur Sonne, Strand und Meer zu bieten, sondern auch eine Vielzahl an wohlschmeckenden Köstlichkeiten. Ob pikante Tom-Yum-Suppe, würzige Curry-Gerichte oder der höllisch scharfe Isaan-Klassiker Som Tam: Thai-Food hält für jeden Geschmack einen exotischen Leckerbissen bereit und ist auch optisch ein echter Hingucker.

Viele Ausländer, die sich für eine längere Zeit in Thailand aufgehalten haben, zählen die facettenreiche Landesküche zu einer der besten der Welt. Ob würzige Currys, sündhaft leckere Desserts, pikante Suppen oder exotische Fruchtsnacks – die thailändische Küche hält eine Vielzahl an Leckereien bereit, die selbst verwöhnte Gaumen immer wieder auf ein Neues beglücken.

Nudelsuppen, auf Thai „kuai tiao“, sind in Thailand eine beliebte Zwischenmahlzeit. Man erhält sie an kleinen Straßenküchen sowie an mobilen Garküchen. Foto: doucefleur / Adobe Stock

Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das ist schade, denn so verpasst er viele ihm unbekannte Genüsse. Die meis­ten Thai-Gerichte sind nicht nur äußerst schmackhaft, sondern oft kalorienarm zugleich und erlauben ein ausgiebiges Schlemmen ohne Reue. Somit lohnt es sich auch für Nörgler und Suppenkasper, den fremden südostasiatischen Köstlichkeiten eine Chance zu geben.

Frisch, leicht und würzig

Auf den ersten Blick hat die Thai-Küche für den ungeübten Westler viele Ähnlichkeiten mit der chinesischen Esskultur. Doch das ist vorschnell geurteilt. Tatsächlich nämlich weisen viele Gerichte – je nach Region – kulinarische Einflüsse aus den Thailand umgebenden Nachbarländern auf. So werden im Süden des Königreichs einige Gerichte mit Kokosnussmilch zubereitet und verraten den malaiischen Einfluss. Darüber hinaus sind viele Gerichte kräftig gewürzt. Ein ausgewogener Mix aus Kräutern und Gewürzen prägt in der thailändischen Küche den unverwechselbaren Geschmack. Häufige Zutaten sind Chili, Knoblauch, Tamarinde, Zitronengras, Fischsauce, Curry, Kokosnussmilch, Koriander und frisches Gemüse. Nicht zu vergessen: frische Meeresfrüchte.

Der Isaan-Klassiker „Som Tam“ heißt wörtlich übersetzt „sauer – stampfen“ und ist ein scharfer Papayasalat. Foto: Joshua Resnick / Adobe Stock

Was dem Deutschen das Brot ist dem Thai der Reis, „khao“, weshalb khin kao – wortwörtlich „Reis essen“ – der thailändische Begriff für „essen“ ist, egal, um welche Speiseform es sich handelt.

Reis ist nicht gleich Reis

Besonders beliebt ist Jasminreis, „khao hom mali“, eine langkörnige Sorte von Duftreis mit pandanähnlichem Aroma und einem glänzenden Korn, dessen weiße Farbe so rein ist wie die von Jasminblüten. Er wird als das „Geheimnis der authentischen thailändischen Küche“ bezeichnet und zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus, weshalb er wunderbar mit den meisten asiatischen Gerichten harmoniert.

„Gai Yang“ – gegrilltes Hühnchen – mit Som Tum und Klebreis ist das Nationalgericht im Isaan. Foto: kiattipong2499 / Adobe Stock

Im Nordosten Thailands bevorzugen die Menschen hingegen Klebereis – „khao niau“. Er zeichnet sich durch runde Körner und einem hohen Stärkegehalt aus. Seinen Namen verdankt er seiner klebrigen Konsistenz, denn die Körner kleben nach dem Kochen fest aneinander, weshalb man Klebreis auch gut mit der Hand essen kann, wie es im ländlich geprägten thailändischen Nordosten – dem Isaan – üblich ist. Auch die Zubereitung unterscheidet sich von der von herkömmlichen Reis, denn Klebreis wird nicht gekocht, sondern in Bambus über einem Wassertopf gedämpft, so dass die Körner zusammenkleben. Erst dann macht er seinem Namen alle Ehre!

Nudel ist nicht gleich Nudel

Aber auch Nudel ist nicht gleich Nudel. Die weiße, ganz dünne Reisnudel Gueh Tiao hat rein optisch kaum Ähnlichkeiten mit ihren italienischen Verwandten. Sie wird hauptsächlich in Suppen serviert oder gebraten als „Phat Thai“ genossen. Reisnudeln werden auch in breiter Form angeboten. Die gelblich gefärbte Bah Mie ist eine Weizenmehl-Nudel, die mitunter auch Ei enthält. Sie ist in verschiedensten Varianten erhältlich. Die Reisnudel Khanom Dschiin ist eine Spezialität der südthailändischen Küche und wird zumeist mit einer scharfen Currysauce und frischen Kräutern gegessen. Wer es noch exotischer mag sollte Wun Sen probieren, eine Glasnudelsorte aus Mungobohnen-Mehl. Sie wird als Einlage in Suppen verwendet oder zum süß-säuerlich-scharfen Nudelsalat Yam Wun Sen.

In thailändischen Städten wird direkt am Straßenrand gekocht und auch gegessen. Alles wird frisch zubereitet. Foto: David Bokuchava / Adobe Stock

Nördliche Küche

Die nördliche Küche – Aharn Phak Nuea – weist burmesische und laotische Einflüsse auf. Die Vorliebe für Klebereis wurde aus Laos übernommen. Die Spezialität Kaeng Hang Leh ist vergleichbar mit einem stark gewürzten Gulasch mit Schweinefleisch und weist burmesische Einflüsse auf. Weitere Spezialitäten des Nordens sind verschiedene Chilipasten, die zu blanchiertem Gemüse serviert werden. Besonders schmackhaft ist Nam Phrik Ong, getrocknete rote Chili und Hackfleisch in einer würzigen Tomatensoße.

Besonders Nachtmärkte sind ein Paradies für Fans von Thai-Street-Food. In jeder Stadt gibt es mindestens einen. Foto: milkovasa / Adobe Stock

Klassische Küche

Die Küche Zentralthailands genießt den Ruf als „die klassische Thai-Küche“. Ähnlich bei der Sprache: Der zentralthailändische Dialekt ist in Schulen und Büros das „Standard-Thai“. Die meisten „klassischen Gerichte“ werden in einem Wok schonend zubereitet. Das hat den Vorteil, dass das Gemüse schön knackig und frisch bleibt. Unbedingt probieren sollte man Phak Bung Fai Daeng – gebratener Wasserspinat mit Knoblauch, Chilis und schwarzen Bohnen. Neben schmackhaften Wok-Gerichten gehören auch delikate Suppen zur klassischen Thai-Küche. Allen voran der Klassiker Tom Yam Goong, eine säuerlich-scharfe Garnelensuppe, die für die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit nominiert wurde und von CNN Travel zur 20. besten Suppe der Welt gewählt wurde!

Die säuerlich, scharfe Garnelensuppe „Tom Yum Goong“ ist eine der bekanntesten Gerichte Thailands. Foto: Fotolia.com

Nordöstliche Küche

Geographisch bedingt ist die Küche im thailändischen Nordosten stark von Kambod­scha und Laos geprägt. Und wenn der sogenannte Isaan ein separates Land wäre, dann wäre Som Tum ohne Frage das Nationalgericht! Som Tum besteht aus klein gehackten grünen Papayas, Zwiebeln, Tomaten, Limetten und vielen Chilischoten. Papayasalat mit salzigen Krebsen und fermentierten Fisch heißt Som Tam Puh Pla. Den zumeist weniger scharfen Papayasalat mit kleinen, getrockneten Krabben und grob gemahlenen Erdnüssen nennt man hingegen Som Tam Thai. Bei Som Tam Lao, der authentische Isaan-Klassiker, wird noch etwa ein Esslöffel Pla Raa hinzugegeben, gesalzener, fermentierter Fisch. „Pla Raa“ hat einen stinkigen Geruch, schmeckt aber, im richtigen Verhältnis beigemischt, im Som Tam sehr gut und gibt ihm einen leckeren Beigeschmack. Für Unerfahrene eine Mutprobe mit jedem Bissen!

Khanom Dschiin ist eine im Süden Thailands verbreitete Nudelspezialität, die mit scharfem Curry gegessen wird. Foto: Fotolia.com

Südliche Küche

Die südliche Küche – Aharn Phak Tai – zeichnet sich durch malaysische, muslimische und chinesische Einflüsse aus, vereint in einem vorzüglich schmackhaften Kochstil. Ein beliebtes muslimisches Gericht ist Khao Mok Kai, bei dem Huhn zusammen mit Reis gegart und mit frischen Kurkuma-Wurzeln, Gewürznelken und Zimt abgeschmeckt wird. Das bekannteste Gericht der südthailändischen Küche ist das indisch anmutende Curry Gaeng Masaman. König Rama II. schrieb sogar ein Gedicht über das Gericht! Weitere indische Einflüsse zeigen sich bei Roti, eine thailändische Abwandlung des indischen Fladenbrotes, das Thais als Roti Gaeng bereits zum Frühstück zusammen mit einem kräftigen Curry essen.

In Thailand ist essen „sanuk mak mak“! Besonders zum Abendessen trifft man sich mit Familie und Freunden. Foto: Brostock / Adobe Stock

Nachtmärkte als Schlaraffenland

In vielen Städten im ganzen Königreich verwandeln sich gegen frühen Abend Parkplätze und ganze Straßenzüge in ein wahres „Schlaraffenland“ für Thai-Food-Fans. Wo tagsüber Autos parken, servieren Garküchen ab den frühen Abendstunden kulinarische Genüsse auf Plastikgeschirr. Dabei sollte man sich keineswegs von dem Blechbesteck und dem wackeligen Plastikmobiliar abschre­cken lassen. Garküchen bieten mitunter Weltklasse-Küche, was auch bereits die anspruchsvollen Restaurantkritiker des Guide Michelin auf den Plan gebracht hat, deren Thailand-Edition im Jahr 2023 übrigens um den Nordosten erweitert wird! Tipp: Auf dem Thep­prasit Weekend Market an der Thepprasit Road in Pattaya kann man freitags bis sonntags nicht nur allerlei Nützliches und Nutzloses günstig erstehen, sondern auch ausgiebig an vielen kleinen Garküchen und Essensständen authentisches Thai-Food genießen.

Die Thai-Küche hat allerdings einen großen Haken: Sie macht extrem süchtig, schnell und akut. Gerüchten zufolge soll es Personen geben, denen eine „Tom Yam Goong“ als legitimer Grund dafür genügt, für ein verlängertes Wochenende nach Thailand zu fliegen. Sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt!

Chili

Foto: picture alliance / Zoonar | URF

Die ursprüngliche Küche Thailands war vom Wasser geprägt, auf den Tisch kamen Wasserpflanzen und -tiere. Erst im 17. Jahrhundert brachten portugiesische Missionare Chili nach Thailand und veränderten damit maßgeblich die thailändische Ess- und Kochkultur.

Currys

Foto: Adobe Stock

Currys gibt es in Thailand in verschiedenen Schärfegraden:

Gaeng Garih, ein mildes indisches Curry, ideal für Curry-Anfänger.

Gaeng Masaman, eine einheimische Variante mit Ingwer, Zitronengras, Knoblauch, Muskatnuss, Koriander, Kardamom, Muskatblüte, Tamarinde, Zimt, Nelken, Kokosnussmilch, Limonen, Kartoffeln, Zucker und Chilis.

Gaeng Pät Gai, sehr scharfes Hühnchen-Curry.

Gäng khiau wahn, extrem scharfes, grünes Curry. Zusätzlich enthält es Shrimp-Paste und viele Chilis.

Nützliches

Foto: Adobe Stock

heiß = rohn | kalt = jen | süß = wahn | scharf = pät | gebraten = tord | gekocht = tom | gegrillt = yang | Fisch = plah | Krebs = puh | Garnele = gung | Schwein = mu | Rind = nüa | Huhn = gai | Ei = khai