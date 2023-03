KRABI: Eine deutsche Touristin ist gerettet worden, nachdem sie sich in einer Höhle in Mueang Krabi verletzt hatte. Die Rettungskräfte wurden am Dienstag (28. Februar 2023) von einem örtlichen Longtail-Boot-Betreiber benachrichtigt, dass eine 61-jährige deutsche Touristin in einer Höhle gestürzt sei und sich verletzt habe.

Die Rettungskräfte fuhren mit dem Longtail-Boot in das Gebiet und stiegen über eine Leiter in die mehr als zehn Meter hohe natürliche Halle der Höhle. Die deutsche Touristin wurde auf ein Rettungsbrett gelegt, bevor sie mit einem Longtail-Boot in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Der Bootsbetreiber sagte gegenüber der Presse, dass die Touristin zusammen mit ihrem Mann ein Longtail-Boot zur Höhle gemietet hatte. Sie besichtigten das Innere der Höhle, als sie ausrutschte und stürzte. Sie war nicht in der Lage zu gehen, weshalb er die Rettungskräfte um Hilfe rief.