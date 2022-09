Nach Schüssen in Burkina Fasos Hauptstadt - Präsident äußert sich

OUAGADOUGOU: Der amtierende Präsident im westafrikanischen Burkina Faso, Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, hat nach nächtlichen Schusswechseln und einer massiven Militärpräsenz in der Hauptstadt Ouagadougou für Ruhe und Besonnenheit geworben. Es habe «Verstimmungen bei gewissen Mitgliedern der nationalen Streitkräfte» gegeben, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Damiba, der nach einem Militärputsch seit Januar an der Macht ist, erklärte, es gebe Verhandlungen, um die «unübersichtliche Situation» zu klären.

Der Feind, der Burkina Faso angreife, wünsche nichts mehr als eine Spaltung der Bevölkerung, um das Land zu destabiliseren, hieß es weiter. Deswegen sollte alle für Frieden und Sicherheit zusammenstehen. Damiba machte keine genaueren Angaben, um welchen «Feind» es sich dabei handeln soll.

Am frühen Freitagmorgen postierte sich das Militär nach Schießereien in der Hauptstadt an zentralen Punkten. So versperrten Soldaten etwa den Zugang zum Präsidentenpalast. Außerdem umstellten sie den Sitz des Fernseh- und Radiosenders RTB, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur in Ouagadougou berichtete. Soldaten befanden sich demnach außerdem vor militärischen Stützpunkten in der Stadt.

Seit dem Putsch im Januar regiert in dem Land das Militär, das nach eigenen Angaben für mehr Sicherheit sorgen wollte. Die politische und humanitäre Lage in dem Sahelstaat mit rund 21 Millionen Einwohnern ist seit Jahren instabil. Bewaffnete Gruppen, von denen einige der Terrorgruppe Islamischer Staat oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida angehören, sind dort sowie in den Nachbarstaaten Mali und Niger aktiv. Auch lang anhaltende Dürren und Hungerkrisen machen dem trotz reicher Goldvorkommen verarmten Land zu schaffen.

In jüngster Zeit hat sich die Sicherheitslage in Burkina Faso verschlechtert, was den Druck auf die Übergangsregierung von Damiba verstärkte. Im Grenzgebiet zu Mali und Niger, also im Norden Burkina Fasos, hatte es im September zwei schwere Anschläge auf Versorgungskonvois gegeben. Dutzende Soldaten und Zivilisten wurden getötet. Da Teile des Landes von der Versorgung mit Lebensmitteln abgeschnitten sind, erfolgt der Nachschub zum Teil über militärisch gesicherte Konvois.