Nach Schüssen auf israelisches Fahrzeug: Zwei Palästinenser getötet

TEL AVIV/RAMALLAH: Zwei bewaffnete Palästinenser im Westjordanland haben am Donnerstag nach Armeeangaben Schüsse auf ein israelisches Fahrzeug abgegeben. Israelische Soldaten hätten die mutmaßlichen Täter daraufhin bei einem Feuergefecht «neutralisiert», hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, die Männer im Alter von 23 und 27 Jahren seien getötet worden. Nach Angaben der Armee wurden in ihrem Fahrzeug ein Gewehr des Typs M-16 sowie Munition gefunden.

Bei einem anderen Vorfall nahe Tulkarem wurden nach Polizeiangaben bei der Explosion einer Splittergranate fünf israelische Sicherheitskräfte verletzt, drei davon schwer. Sie seien in einem Flüchtlingslager im Einsatz gewesen und hätten dort einen palästinensischen Verdächtigen festgenommen. Dabei sei es zu Konfrontationen und Feuerwechseln mit palästinensischen Einwohnern gekommen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Donnerstag: «Wir machen den Iran für die Terrorwelle in Judäa und Samaria (hebräisch für Westjordanland) verantwortlich, weil er mörderische Einsätze gegen die Bürger Israels unterstützt und finanziert.»

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 199 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.