Nach Messerattacke auf Polizisten in Cannes keine islamistische Spur

CANNES: Nach der Messerattacke auf einen Polizisten in der südfranzösischen Mittelmeerstadt Cannes sehen die Behörden bisher keinerlei Verbindung zu einer islamistischen Organisation. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mit.

Zwar habe der mutmaßliche Täter gesagt, im Namen des Propheten und für Gott gehandelt zu haben. Bekannte des Mannes hätten indes von dessen Veränderungen in den vergangenen Monaten gesprochen, der sich von einem «Dschinn» verfolgt fühle. Der Mann solle nun psychiatrisch untersucht werden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Am frühen Montagmorgen hatte er unweit einer Polizeiwache in Cannes mit einem Messer auf einen Polizisten in einem Wagen eingestochen. Der Angegriffene blieb dank kugelsicherer Weste körperlich unverletzt. Zwei Beamte schossen auf den Angreifer und verletzten ihn schwer.

Der Mann mit algerischer Staatsbürgerschaft ist nach Angaben von Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin nicht als radikalisiert bekannt. In Frankreich halte er sich rechtmäßig auf und sei hier nicht vorbestraft. Vor wenigen Wochen habe er um einen Aufenthaltstitel gebeten.

Im Zuge der Ermittlungen nahmen Sicherheitskräfte auch mehrere Menschen aus dem Umfeld des Mannes fest. Wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte, handele es sich dabei um gewöhnliche Nachforschungen. In dem Fall wurden demnach Ermittlungen wegen versuchter Tötung eingeleitet.