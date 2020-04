MADRID: Nach heftiger Medienkritik hat sich die junge spanische Kronprinzessin Leonor bei den Ärzten, Pflegern und anderen systemrelevanten Arbeitern ihres von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Landes bedankt. «Ihr seid alle wichtig, danke! Wir schicken euch eine Umarmung mit all unserer Liebe», sagte die 14-Jährige neben ihrer Schwester Sofía (12) in einem vom Königshaus in Madrid am Donnerstagabend veröffentlichten Video. «Man muss nicht erwachsen sein, um zu merken, welche enormen Schwierigkeiten wir derzeit in Spanien - und auch andere Länder - durchmachen», sagte Infantin Sofía.

Auch Medien, die dem Königshaus sehr nahestehen, hatten Leonor und das Königshaus zuletzt zum Teil scharf kritisiert, weil die Kronprinzessin seit Krisenbeginn «untergetaucht» war. Anders als andere Kinder aus europäischen Königshäusern waren sie und Sofía nicht vor die Öffentlichkeit getreten, um etwa den Ärzten des Landes demonstrativ Beifall zu spenden - wie das Millionen Spanier seit mehr als sechs Wochen an Fenstern und auf Balkonen jeden Abend um 20 Uhr tun. Es war kein Zufall, dass das Video der jungen Royals fast zeitgleich zum allabendlichen Applaus veröffentlicht wurde.

Kurz vor ihrer Dankesrede hatten die Spanier Leonor erstmals seit Beginn der Corona-Krise in einer anderen Videoaufnahme zu sehen bekommen. Bei der traditionsreichen öffentlichen Marathonlesung des Quijote kam die Kronprizessin schon als zweite dran. Leonor saß auf einem Sofa und las aus dem Roman über den «Ritter von der traurigen Gestalt» vor. Dann übergab sie das Buch ihrer neben ihr sitzenden Schwester Sofía. Die Infantin, die am 29. April 13 wird, hatte sichtlich mehr Lampenfieber. Für sie war es eine Premiere, denn sie sprach zum ersten Mal öffentlich.

Die von der Madrider Gesellschaft der Schönen Künste seit 1997 anlässlich des Todestages des Quijote-Autors Miguel de Cervantes (1547-1616) organisierte Veranstaltung wird wieder knapp 48 Stunden dauern. Die Lesung wurde vom spanischen Dichter Joan Margarit (81), dem Gewinner des Cervantes-Literaturpreises 2019, gestartet. Die Lesung wird im Netz übertragen.

Wegen der Pandemie treten die Leser dieses Jahr nicht live im eindrucksvollen Gebäude des «Círculo de Bellas Artes» im Zentrum Madrids auf. Sie nahmen ihre jeweiligen Beiträge in den vergangenen Tagen auf Video auf. Neben den beiden Töchtern von König Felipe VI. und Königin Letizia, vielen Künstlern, Politikern und Intellektuellen sollten auch Vertreter von systemrelevanten Berufen wie Ärzte, Pfleger, Polizisten und Supermarktangestellte Auszüge vorlesen. Man wolle sie für den aufopferungsvollen Einsatz in diesen Krisenzeiten ehren, teilten die Organisatoren mit.