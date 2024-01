JERUSALEM: Gut dreieinhalb Monate nach dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen hat die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, Gespräche im angegriffenen Israel aufgenommen. Am Montagabend empfingen sie Präsident Izchak Herzog und seine Ehefrau Michal in ihrer Jerusalemer Residenz, wie das Präsidentenamt mitteilte.

«Bitte erzählen Sie Ihre Geschichte, bitte brechen Sie das Schweigen», sagte Patten bei diesem Anlass an jene Frauen gewandt, die am 7. Oktober Opfer von sexualisierter Gewalt seitens der Terroristen wurden. «Ihr Schweigen wäre eine Lizenz für diese Täter und künftige Täter, mit diesen abscheulichen Verbrechen weiterzumachen.» Sie wolle den Geschichten der missbrauchten Frauen in einem «sicheren und förderlichen Umfeld» zuhören, damit die Welt erfahren könne, was an jenem Tag wirklich geschehen ist, fügte sie hinzu.

Patten sei vom israelischen Außenministerium eingeladen worden, um aus erster Hand einen Eindruck vom Ausmaß der am 7. Oktober von der Hamas begangenen Gräueltaten zu bekommen und diese Informationen an die zuständigen internationalen Stellen weiterzugeben, teilte das Ministerium in Jerusalem am Montag mit.

Patten werde während ihres Besuchs in Israel Überlebende der Massaker, Zeugen, Experten für Opferhilfe sowie Vertreter der Polizei und der Sicherheitskräfte treffen, die ihr über die sexualisierte Gewalt der Hamas gegen Frauen und Männer berichten würden, betonte das Ministerium. Die Berichte sollten im nächsten Jahresbericht der Vereinten Nationen über sexualisierte Gewalt in Konfliktgebieten ihren Niederschlag finden, betonte das israelische Außenministerium.

Am 7. Oktober hatten Hamas-Terroristen das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels begangen. Dabei wurden mehr als 1200 Menschen getötet. Etwa 240 Geiseln wurden nach Gaza verschleppt. Die Berichte über sadistische Gewalt am Tag des Massakers nähren auch die Sorge um junge Frauen, die sich noch in der Gewalt der Terrororganisation befinden.