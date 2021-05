Nach erster Impfung bereits hohe Immunität

Written by: Redaktion DER FARANG | 05/05/2021

BANGKOK: Der renommierte Virologe Yong Poovorawan hat die Regierung aufgefordert, ihre Massenimpfung gegen Covid-19 zu erhöhen, weil eine Studie ergeben hat, dass bereits eine Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca die Immunität gegen das Virus in vier Wochen um 96,7 Prozent gegenüber ungeimpften Personen erhöht.

Die Studie wurde an 61 Personen einen Monat lang durchgeführt. Impfempfänger unter 60 Jahren wiesen eine höhere Immunität auf als die über 60-Jährigen, berichtet der Arzt. Die Regierung sollte die erste Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff so vielen Menschen wie möglich verabreichen, oder 10 Millionen Menschen jeden Monat in den ersten drei Monaten der Massenimpfung.