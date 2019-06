Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.19

PATTAYA: Fünf hochrangige Polizisten wurden am Wochenende von ihren bisherigen Aufgaben entbunden und zum Hauptquartier der Polizei in Chonburi versetzt.

Die zwei Superintendenten, zwei Inspektoren und ein Major sollen ihre Pflicht vernachlässigt haben. Deshalb müssen sie 30 Tage ihren Dienest in Chonburi versehen. Während dieser Zeit wird ermittelt, warum sie nicht gegen zwei Pubs in ihrem Bezirk vorgegangen sind. Bei Razzien in den beiden Pubs „Brazil“ und „90's Bar“ hatte ein Großaufgebot von Polizei, Soldaten und Verwaltungsbeamten am Samstag gegen 4 Uhr eine Pistole, ein Messer und Drogen gefunden. Über 150 Gästen hatten Drogen konsumiert und wurden ebenso wie die Manager der beiden Lokale festgenommen. Die Pubs hatten die Sperrstunde nicht eingehalten, ohne Lizenz den Betrieb geführt und Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt. Der Gouverneur von Chonburi hat die Schließung beider Pubs für fünf Jahre angeordnet.