Von: Björn Jahner | 01.02.19

PATTAYA: Erst siegen, dann schlemmen, lässt sich der Deal zwischen Heiko Klimanschewsky (l.), Besitzer des Poseidon Wine Cellar in Jomtien und Rinus van Kalmthout (M.), auch bekannt als „Rinus VeeKay“, einer der talentiertesten Nachwuchsrennfahrer der Welt, auf den Punkt bringen.

Seit zehn Jahren verbringen er und seine Familie ihren Urlaub regelmäßig in Thailand und zählen zu den treuen Stammgästen des Lokals. Beim letzten Besuch unterbreitete Heiko dem 18-jährigen spontan ein verlockendes Angebot: Wenn er bei den „F3 Asian Winter Series“ auf dem „Chang International Circuit“ in Buriram vom 11. bis 13. Januar ein Rennen gewinnt, würde er sich bei ihm mit einem opulenten Dinner für die ganze Familie einschließlich Trainer bedanken. Gesagt, getan! Rinus ging gleich in zwei Rennen als Sieger hervor und belegte im dritten Platz drei. Heiko hielt sein Wort und verwöhnte seine Ehrengäste mit einer italienischen Vorspeisenplatte mit Burrata, Salami und Parmaschinken, Chateaubriand vom argentinischen Rinderfilet und Crêpe Suzette. Infos: http://poseidon-pattaya.com.