Nach dem Flug in die Quarantäne

Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.20

Flugreisende in fünf Provinzen müssen bei ihrer Ankunft mit einer Quarantäne rechnen. Foto: The Nation

THAILAND: Passagiere, die auf den Flughäfen Phitsanulok, Buriram, Krabi, Trang und Nakhon Phanom landen, werden 14 Tage unter Quarantäne gestellt: zu Hause oder in einem Hotel.

Am letzten Freitag haben mit Nok Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air und VietJet Air vier Airlines ihre Flüge zu 14 Provinzflughäfen in ganz Thailand aufgenommen, nach Lampang, Mae Sot, Phitsanulok, Buriram, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Roi Et, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Trang, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani und Krabi.

Laut dem Generaldirektor der Flughafenbehörde, Tawee Gasisam, müssen alle Reisenden, die einen Flug nach Phitsanulok gebucht haben, 14 Tage lang zu Hause bei ihren Familien, wenn es sich um Einheimische handelt, oder in Hotels in Quarantäne. Die 14 Tage Isolation stehen unter dem Motto „Rettet Phitsanulok". Alle, die am Flughafen Phitsanulok ankommen, um einen anderen Flug zu nehmen, werden nicht unter Quarantäne gestellt.

Diejenigen, die einen Flug nach Buriram nehmen, werden ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Der Flughafen Krabi verlangt von den Passagieren ein ärztliches Attest, dass sie frei von Covid-19 sind. Diejenigen, die kein Attest haben, werden in eine lokale Quarantänestation geschickt. In Trang müssen Fluggäste Dokumente im Zusammenhang mit ihrer Arbeit und ein ärztliches Attest ihres Herkunftsortes vorweisen. Darüber hinaus werden sie 14 Tage unter Quarantäne stehen. Nakhon Phanom gestattet nur Passagieren den Zutritt zum Passagierterminal, nicht aber ihren Verwandten und Freunden. Fluggäste müssen in die Isolation. Die Provinz hat Wanderarbeitern verboten, ohne Erlaubnis des Gouverneurs einzureisen.