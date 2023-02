Von: Redaktion (dpa) | 20.02.23

MÜNCHEN/WASHINGTON/PEKING: Der Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons belastet das Verhältnis zwischen den USA und China schwer. Nun treffen sich erstmals der US-Außenminister und Chinas oberster Außenpolitiker. Zu einer Entspannung kommt es aber auch in München offensichtlich nicht.

Inmitten angespannter Beziehungen nach dem Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons haben sich US-Außenminister Antony Blinken und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi erstmals wieder zum Gespräch getroffen. Die Begegnung fand am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz statt. Zunächst gab es jedoch auch danach keine Anzeichen für eine Entspannung. Das Verhältnis der beiden Großmächte ist seit dem Abschuss des chinesischen Ballons in amerikanischem Luftraum Anfang des Monats noch mehr belastet als ohnehin.

Blinken habe die «inakzeptable Verletzung der Souveränität der USA und des internationalen Rechts» durch den Eintritt eines chinesischen Überwachungsballons in den US-Luftraum angesprochen, sagte sein Sprecher Ned Price. Ein solcher Vorfall dürfe sich nicht wiederholen. Der frühere Außenminister Wang Yi wiederum machte «Chinas harte Haltung im sogenannten Luftschiff-Vorfall deutlich», wie die Staatsagentur Xinhua am Sonntag berichtete. Zudem habe er die USA aufgefordert, den Schaden für die beiderseitigen Beziehungen durch «exzessiven Einsatz von Gewalt» anzuerkennen und zu beheben.

Blinken versicherte nach Angaben der amerikanischen Seite, dass die USA keinen Konflikt suchten und keinen neuen Kalten Krieg wollten. Man werde jedoch die eigenen Werte verteidigen. Zugleich betonte er die Bedeutung eines ständigen diplomatischen Dialogs. Wegen des mutmaßlichen Spionageballons hatte der US-Minister einen Besuch in Peking Anfang des Monats praktisch in letzter Minute abgesagt. Seither hatte es keine Kontakte auf solche hoher Ebene gegeben.

Der Ballon hatte nach seiner Entdeckung tagelang große Teile der USA überflogen, auch Militäreinrichtungen. Die US-Regierung geht davon aus, dass er zu Spionagezwecken unterwegs war. Deshalb wurde der Ballon am 4. Februar schließlich abgeschossen, nachdem er vor der Küste des Bundesstaats South Carolina über offenem Meer war. Die Trümmer werden jetzt von der US-Bundespolizei FBI untersucht. China spricht von einem Forschungsballon, der vom Kurs abgekommen sei.

Vor seinem Gespräch mit Blinken hatte Wang Yi den Abschuss in München bereits als «absurd und hysterisch» kritisiert. Keine Angaben gab es von beiden Seiten dazu, ob der Besuch Blinkens nun bald nachgeholt wird. Es wäre der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit mehreren Jahren.

Nach dem mutmaßlichen Spionageballon schossen US-Kampfflieger noch drei weitere Flugobjekte über Nordamerika ab. Woher sie kamen und wozu sie dienten, ist nach wie vor unklar. US-Präsident Joe Biden sagte am Donnerstag jedoch, dass die drei Objekte wohl nicht Teil von «Chinas Spionageballonprogramm» gewesen seien. Nach Einschätzung der Geheimdienste gehörten sie höchstwahrscheinlich Privatunternehmen oder Forschungseinrichtungen. Die Suche nach den Trümmern wurde von den USA inzwischen eingestellt.

20.000 demonstrieren während Münchner Sicherheitskonferenz

MÜNCHEN: Rund 40 Staats- und Regierungschefs haben sich zur Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof getroffen - die Demonstranten draußen waren deutlich in der Überzahl.

Rund 20.000 Menschen haben am Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz demonstriert. Die Kundgebungen gingen weitgehend friedlich und ohne große Zwischenfälle über die Bühne. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zog am Sonntag eine positive Bilanz. Die Einschränkungen für die Bevölkerung seien so gering wie möglich ausgefallen, sagte der CSU-Politiker in München.

Die Bundespolizei zog ebenfalls eine positive Bilanz, und die Münchner Polizei meldete kaum Zwischenfälle bei Versammlungen und Kundgebungen rund um die Konferenz. Lediglich 22 Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten zählte die Polizei - darunter gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz mit Pyrotechnik, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte sowie die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Die Polizei verhängte bis Sonntagnachmittag 33 «freiheitsentziehende Maßnahmen», alle davon betroffenen Menschen waren am Sonntag wieder entlassen.

Allein am Königsplatz zählte die Polizei rund 10.000 Teilnehmer bei der Aktion des Bündnisses «München steht auf», das in der Pandemie gegen Corona-Maßnahmen protestierte. Angemeldet waren dort nur 4000. Zur traditionellen Demonstration des «Aktionsbündnisses gegen die Nato-Sicherheitskonferenz» am Stachus kamen demnach rund 2700 Menschen. Am Odeonsplatz zählten die Beamten rund 1000 Menschen, die sich unter dem Motto «Gemeinsam gegen den Krieg» versammelten.

Neben diesen Demonstrationen fanden einige kleinere Versammlungen statt - die meisten ebenfalls ohne größere Zwischenfälle. Lediglich im Zuge der geplanten Versammlung des AfD-Kreisverbandes München-Ost kam es den Angaben nach zu Auseinandersetzungen. Knapp 250 Menschen waren zeitgleich mit etwa 300 Gegendemonstranten am gleichen Ort, die Polizei hielt sie auseinander, um eine Eskalation zu verhindern.

Am Freitag hatten Klimaaktivisten versucht, sich auf einer Straße in der Innenstadt festzukleben. Einsatzkräfte der Polizei verhinderten die Blockade nach Angaben eines Sprechers. In Gewahrsam genommen wurden die vier Aktivisten nach der Aktion nicht - obwohl die Polizei dies bei zweien von ihnen beantragt hatte. Der zuständige Richter lehnte den Antrag ab. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Nötigung.

Doch nicht nur bei Protestaktionen war die Polizei im Einsatz: 15 Hotels wurden gesichert, 1200 Gullydeckel und Stromkästen versiegelt und rund 1000 Halteverbotsschilder aufgestellt. Trotzdem mussten 149 in den Verbotszonen geparkte Wagen abgeschleppt werden.

Bei der Sicherheitskonferenz hatten 40 Staats- und Regierungschefs und fast 100 Minister vor allem darüber beraten, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Das jährliche Treffen wird traditionell von Demonstrationen und Protesten begleitet. Rund 4500 Beamte aus Bayern und anderen Bundesländern sowie 300 Bundespolizisten waren rund um die Konferenz im Einsatz.