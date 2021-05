Nach Amoklauf mehr Kontrolle von Waffenbesitzern geplant

MOSKAU: Nach dem Amoklauf an einer Schule in Russland mit neun Toten sollen Waffenbesitzer in dem Land stärker kontrolliert werden. Geplant sei eine elektronische Datenbank, in der ärztliche Untersuchungen vermerkt werden, schrieb der Vorsitzende des Ausschusses für Informationspolitik in der Staatsduma, Alexander Chinschtejn, am Montag im Nachrichtenkanal Telegram. Überprüft würden etwa die psychologische Eignung und ein möglicher Drogenkonsum. Erst wenn die Ärzte keine Einwände hätten, könne ein Waffenschein ausgestellt werden. Damit soll es schwerer werden, ärztliche Tests zu fälschen. Bisher wurden solche Einschätzungen in Papierform ausgestellt.

Ein entsprechendes Gesetz solle nun dem Parlament vorgelegt werden, sagte Chinschtejn. Unklar war zunächst, ob das nur für künftige Waffenscheine gilt oder auch für bereits ausgestellte.

Nach dem blutigen Angriff auf eine Schule in der Großstadt Kasan etwa 720 Kilometer östlich von Moskau war am vergangenen Dienstag ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Er ist für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen worden. Es wird wegen Mordes ermittelt. Der junge Mann hatte Berichten zufolge die Tat vorher bei Telegram angekündigt und sich als Gott bezeichnet.

Nun wollen die Behörden auch ein psychologisches Gutachten erstellen und seine Schuldfähigkeit überprüfen. Der Tatverdächtige hatte erst im April einen Waffenschein erhalten. Nach Vorstellung von Chinschtejn sollen künftig verschiedene Behörden Zugriff auf das neue elektronische Register haben. Bei Vergehen wie einer Autofahrt unter Drogeneinfluss könnten Waffenscheine dann einfacher entzogen werden.

Nach Angaben von Ministerpräsident Michail Mischustin sollen nun auch die Sicherheitsvorkehrungen an den Schulen überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Das gelte auch für Ferienlager. Bei dem Amoklauf waren zudem mehr als 20 Menschen verletzt worden.