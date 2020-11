Nach 49 Tagen wieder ein Covid-19-Toter

BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) meldete am Freitag nach 49 Tagen erstmals wieder ein Todesopfer. Die Zahl der Covid-19-Toten stieg damit auf 60.

Ein 66-jähriger Thai war am 19. Oktober aus dem Vereinigten Königreich zurückgekehrt und erlag am Donnerstag dem Virus. Er hatte am 20. Oktober Atembeschwerden bekommen und brauchte ein Beatmungsgerät. Der Patient litt unter Typ-2-Diabetes und hohen Blutdruck.

Unter den acht neuen Fällen in staatlichen Quarantäneeinrichtungen ist ein Schweizer. Der 68-jährige Finanzexperte kam am 22. Oktober in Bangkok an und checkte in ein alternatives staatliches Quarantäne-Hotel in Bangkok ein. Er wurde am 4. November positiv getestet.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand ist auf 3.818 angestiegen (866 in staatlicher Quarantäne). Davon werden 119 in Krankenhäusern behandelt, 3.639 sind genesen. Die Zahl der Todesopfer ist auf 60 angestiegen. Thailand rangiert unter den Ländern mit den meisten Fällen auf Platz 149.