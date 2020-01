Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.20

BANGKOK: Nachdem vier Fälle von Fieber bei Menschen festgestellt wurden, die aus China zurückkehrten, hat das Gesundheitsministerium bei der Überwachung auf Flughäfen die Stufe zwei angeordnet.

In Wuhan, in Zentralchina, ist eine mysteriöse Lungenentzündung festgestellt worden. Seit Dezember sind mindestens 59 Patienten mit dem Virus in Kontakt gekommen. Das Public Health Committee der Stadt Wuhan bekräftigte, die Krankheit sei keine Influenza, Vogelgrippe, SARS oder MERS. Erste Laborergebnisse zeigten, dass die Lungenentzündung möglicherweise von einem Fischmarkt in Wuhan stammt.

Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat es in Thailand bisher vier verdächtige Passagiere gegeben, die aus der Stadt Wuhan nach Thailand einreisten. Der Zustand der Patienten hat sich gebessert, und die Laborergebnisse ergaben, dass sie an Influenza und nicht an chinesischer Lungenentzündung litten. Anutin rät der Bevölkerung, von Reisen nach Wuhan derzeit abzusehen.

Es gibt drei Direktflüge zum Flughafen Suvarnabhumi, zwei zum internationalen Flughafen Don Mueang und zwei zum Flughafen Chiang Mai pro Tag. Von staatlichen und privaten Krankenhäusern wird erwartet, dass sie Verdachtsfälle melden.