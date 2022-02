Myanmars Junta unterstützt Russlands Einmarsch in die Ukraine

Ein Bauer arbeitet auf einem Bohnenfeld, im Hintergrund ist die Uppatasanti-Pagode in Naypyidaw, zu sehen. Foto: epa/Nyein Chan Naing

NAYPYIDAW: Die Militärjunta im Krisenland Myanmar unterstützt nach eigenen Angaben den Angriff Russlands auf die Ukraine. Anders als die meisten Staaten der Welt zeigen die Generäle im früheren Birma Verständnis für das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin: «Der erste Grund ist, dass Russland daran arbeitet, seine Souveränität zu festigen, und ich glaube, dass sie das tun sollten. Der zweite Grund ist, dass das Land der Welt zeigen will, dass es eine Weltmacht ist», sagte Zaw Min Tun, ein Sprecher der Junta, am Freitag dem Sender Voice of America (VOA).

Das Militär hatte im Februar 2021 gegen Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht und die Macht an sich gerissen. Seither versinkt das südostasiatische Land in Chaos und Gewalt.

Der neue Machthaber Min Aung Hlaing hatte Russland im vergangenen Juni besucht. Beide Länder präsentierten sich dabei als enge Freunde, auch gibt es starke Verbindungen zwischen den russischen und den myanmarischen Streitkräften. Erst vor wenigen Tagen hat UN-Sonderberichterstatter Tom Andrews Russland und China vorgeworfen, der Armee in Myanmar seit dem Putsch Waffen von der Art geliefert zu haben, die dort gegen Zivilisten eingesetzt wird.