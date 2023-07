MAE HONG SON: Die Situation im Bundesstaat Kayah, auf der myanmarischen Seite der Grenze zu Mae Hong Son, bleibt weiterhin äußerst besorgniserregend. Wie das Grenzkommandozentrum von Mae Hong Son am Freitag (28. Juli 2023) mitteilte, setzt die myanmarische Armee ihre Luftangriffe gegen den Widerstand der Karenni fort.

Dem Zentrum zufolge patrouillieren Flugzeuge der myanmarischen Luftwaffe im Grenzgebiet nahe dem Bezirk Khun Yuam, während myanmarische Soldaten Militäroperationen gegenüber den Bezirken thailändischen Bezirken Mueang und Mae Sariang durchführen.

Foto: The Nation

Zurzeit haben sich etwa 8.852 myanmarische Flüchtlinge in fünf Unterkünften in den Bezirken Mae Sariang, Khun Yuam und Pang Moo niedergelassen.

Foto: The Nation

Ein Informant der Karenni-Armee berichtete, dass die myanmarische Armee drei Dörfer in der Gemeinde Loikaw in Kayah mit Luftangriffen bombardiert habe, was zur Verletzung einiger Karenni-Soldaten führte. Des Weiteren wurden Luftangriffe in der Nähe der Militärbasis gegenüber dem thailändischen Bezirk Pang Moo geflogen, um einen vermuteten Hinterhalt der Karenni abzufangen.

Angesichts der eskalierenden Kämpfe kündigte Myanmar weitere Luftangriffe an.