Myanmar: Schönheitskönigin bittet UN um Hilfe

Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.21

BANGKOK: Miss Grand International Myanmar 2020 Thaw Nandar Aung alias Han Lay flehte am Mittwoch die internationale Gemeinschaft an, ihrem Volk zu helfen und ihr Land vor den Gräueltaten der Militärs zu befreien.

Han Lay, die es am Samstag ins Finale des Schönheitswettbewerbes Miss Grand International mit 20 Teilnehmerinnen in Bangkok geschafft hatte, hatte sich von der Bühne aus an die Welt gewandt und ihren eigenen Bericht über die Protestsituation nach dem Militärputsch der Armee vom 1. Februar in Myanmar gegeben. Sie sagte, dass die Armee Myanmars aufhören sollte, Gewalt gegen das eigene Volk anzuwenden, Worte, die sicherlich dazu führten, dass sie und ihre Familie in ihrer Heimat bestraft würden.

Am Mittwoch sagte Han Lay, dass viele ihrer Landsleute, bevor sie auf die Bühne ging, sie gebeten hatten, die Gelegenheit zu nutzen, um die internationale Gemeinschaft zu bitten, Myanmar zu helfen. „Sie fragten mich: Kannst Du bitte für die Demokratie kämpfen, wenn Du auf der Bühne stehst? Und ich sagte ihnen: Ja, das werde ich. Ich werde auf der Bühne stehen und meine Stimme erheben“, sagte die Schönheitskönigin und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Viele Menschen haben seit ihrer Rede am Samstag ihre Besorgnis über das Wohlergehen ihrer Familie ausgedrückt, aber Han Lay sagte, dass sie in der Lage gewesen sei, ihre Familie am Dienstag zu kontaktieren und sie immer noch in Sicherheit sei.

„Ich möchte der UNO sagen: Worauf warten Sie, bevor Sie etwas unternehmen? So viele Menschen sind in Myanmar gestorben. Das Wichtigste ist, einfach an die Menschlichkeit zu denken und zu handeln, bitte, sofort“, fügte sie hinzu..