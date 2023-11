Myanmar lässt Thai-Gefangene frei

BANGKOK/YANGON: Die Regierung Myanmars hat Thailands stellvertretendem Chef der Nationalen Polizei zugesagt, dass sie 164 Thais, die in einer Stadt im Norden Myanmars gefangen genommen und inhaftiert wurden, in ihre Heimat zurückbringen wird.

Der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei, Gen. Pol. Surachate „Big Joke“ Hakparn, besuchte am Montag (6. November 2023) Yangon und sicherte sich die Zusage der myanmarischen Behörden.

Surachate sagte, dass er nach Yangon gereist sei, um sich mit hochrangigen Polizeibeamten Myanmars zu treffen und zu versuchen, die Freilassung der 164 Thais zu erwirken, die in der Gemeinde Laukkaing im Shan-Staat festgenommen und inhaftiert worden waren. Sie wurden beschuldigt, Mitglieder von illegalen Call-Center-Banden zu sein.

Surachate betonte, dass er den myanmarischen Behörden erklärt habe, dass die meisten der 164 Opfer von Menschenhändlerbanden seien, die sie angelockt und gezwungen hätten, für illegale Call-Center-Banden zu arbeiten.

Die myanmarischen Behörden haben Berichten zufolge zugestimmt, dass Surachate sie nach Hause bringen darf. Surachate wies jedoch darauf hin, dass Laukkaing in einem Gebiet mit bewaffneten Konflikten liege, so dass er beschloss, sie zunächst an die nördliche Grenze nach Kunming in China zu bringen und sie dann von China aus nach Hause zu fliegen.

Surachate fügte hinzu, dass die chinesische Regierung seinem Antrag auf Rückführung der 164 Thais über die chinesische Grenze zugestimmt habe, er aber noch mit der myanmarischen und der chinesischen Regierung einen Termin für die Rückführung vereinbaren müsse.