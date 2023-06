BANGKOK: Erdbeben erschütterten am Montag südliche Küstenregion von Myanmar und wurden auch in Bangkok gespürt.

Am Montagmorgen (19. Juni 2023) wurden eine Reihe von Erdbeben, die sich hauptsächlich auf die südliche Küstenregion von Myanmar konzentrierten, auch in Bangkok und den umliegenden Gebieten wahrgenommen. Das erste Beben, das eine Stärke von 6,0 aufwies, ereignete sich um 08.40 Uhr in einer Tiefe von 10 Kilometern. Das Epizentrum lag etwa 289 Kilometer südwestlich des thailändischen Bezirks Phop Phra in der Provinz Tak, wie die Abteilung für Erdbebenbeobachtung des thailändischen Meteorologischen Amtes mitteilte.

Kurz darauf wurden zwei Nachbeben mit Stärken von 3,6 und 4,4 um 08.57 Uhr bzw. 10.46 Uhr in der Nähe der Südküste Myanmars registriert. Die Erschütterungen waren sowohl in Nonthaburi als auch in Bangkok spürbar, insbesondere für Menschen in Hochhäusern. Glücklicherweise wurden keine Berichte über Schäden oder Verletzte gemeldet.

In den sozialen Medien berichteten Bewohner Bangkoks von ihren Erfahrungen während des Bebens. Ein Twitter-Nutzer namens @mefanw schrieb:

„Silom... im Gebiet Surawong. Fühlt sich an, als würde das Gebäude wackeln. Gehe das Gebäude zur Sicherheit hinunter. #Erdbeben.“

Auch in der Buranayothin School im Bereich Bang Sue waren die Erschütterungen deutlich zu spüren, was dazu führte, dass verängstigte Schüler Schutz suchten. Der Twitter-Nutzer @helloisunmrr berichtete:

„Das Gebäude wackelt. Bitte helfen Sie. War im Unterricht, als es passierte. #Erdbeben #yothinburana.“

Ein weiterer Twitter-Nutzer mit dem Namen @kanaapz meldete sich aus der Gegend von Khlong Toey zu Wort:

„Erdbeben in Khlong Toey. Diejenigen im Lift (Aufzug) haben nichts gespürt.“

Der Beitrag wurde von einem Videoclip begleitet, der wackelnde Deckenleuchten zeigte. Im Sukhumvit-Gebiet, in dem sich viele Bürogebäude befinden, suchten Büroangestellte ebenfalls Schutz. Ein Twitter-Nutzer namens @Chitsanupo57308 veröffentlichte ein Video, das Menschen zeigt, die unter dem Hashtag #earthquake in Sukhumvit Schutz suchen.

Auch @kanaapz, ein Twitter-Nutzer aus der Gegend von Lat Phrao, berichtete:

„Erdbeben. Im 13. Stock eines Gebäudes in Lat Phrao schwanken die Lichter. Fühle mich schwindlig. #Erdbeben."