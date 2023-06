Von: Björn Jahner | 23.06.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der bekannte YouTuber „My Mate Nate“ hat sich am Donnerstag (22. Juni 2023) bei der Provinzpolizei Region 7 entschuldigt, weil er ein Video von einer Polizeirazzia in einem verlassenen Einkaufszentrum im Bezirk Mueang in Kanchanaburi inszeniert hatte.

Der YouTuber behauptete, er habe 50 Polizeibeamte angeheuert, um eine Verfolgungsjagd in einem verlassenen Gebäude durchzuführen. Die Polizisten in dem Clip waren vollständig mit Waffen und Fahrzeugen ausgerüstet.

Mehrere Internetnutzer kritisierten jedoch den Videoclip und meinten, es sei unangemessen, dass die Polizei an einem Videoclip teilnehme, wo sie doch eigentlich für die Sicherheit der Menschen sorgen sollte.

Der am 17. Juni 2023 hochgeladene Videoclip wurde bis Freitag mehr als 3 Millionen Mal angesehen und 92.000 Mal geliked.

Das Team von „My Mate Nate" verteilte nicht nur Körbe mit Hilfsgütern an die Polizei, sondern stellte auch die in dem Videoclip verwendete Ausrüstung zur Verfügung, darunter Luftdruckwaffen und Privatfahrzeuge.

Polizeigeneral Uthai Kawindechathorn, stellvertretender Kommissar der Provinzpolizei Region 7, sagte, dass die Königlich Thailändische Polizei die Einsetzung eines Ausschusses zur Untersuchung des Falles angeordnet hat.

Er fügte hinzu, dass gegen die acht Polizeibeamten, die in dem Videoclip zu sehen sind, ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Andere Zivilisten, zumeist Schauspieler, müssen mit rechtlichen Schritten rechnen, weil sie sich wie Polizeibeamte gekleidet haben, fügte er hinzu.

My Mate Nate sagte, dass das Video den Respekt seines Teams für Polizeibeamte im ganzen Land zeigen sollte und niemals dazu gedacht war, die Polizei zu diffamieren.

„Unsere Absicht ist es immer, verschiedene Organisationen zu unterstützen, und wir hoffen, dass wir in Zukunft wieder die Gelegenheit haben werden, zusammenzuarbeiten“, betonte er.

Die YouTuber entschuldigten sich auch, falls ihr Videoclip bei einer Organisation Unzufriedenheit hervorgerufen oder ihr geschadet haben sollte.