SAMUT PRAKAN: Die Geschichte der beiden Mädchen, die morgens aufwachten und ihre 44-jährige Mutter tot in ihrem Schlafzimmer vorfanden, möglicherweise an Covid-19 gestorben, macht in den Medien Schlagzeilen und wirft ein Licht auf die weit über 4.000 Todesopfern der aktuellen Viruswelle. Die Gerichtsmediziner haben die Todesursache von Apaporn Suntarachon noch nicht festgestellt, aber ihre Töchter wurden positiv auf Covid-19 getestet. Die Kinder befinden sich nun in staatlicher Obhut.

Drei Tage vor ihrem Tod hatte Apaporn Suntarachon schwere Symptome wie Brustschmerzen und Atembeschwerden. Berichten zufolge hustete die Mutter auch Blut. Sie teilte ein Zimmer mit ihren Töchtern, der 9-jährigen Tanyaporn und der 11-jährigen Samaporn. Als sich ihr Zustand verschlechterte, soll die Mutter ihren Töchtern gesagt haben, sie sollten in ein Waisenhaus gehen, da sie im Sterben liege. Am Montagmorgen wachten Tanyaporn und Samaporn auf und fanden ihre Mutter tot auf dem Boden ihres gemieteten Zimmers in Samut Prakans Bezirk Bang Phli, südöstlich von Bangkok.

Auf einem Video sind die beiden Mädchen zu sehen und wie die Leiche ihrer Mutter abtransportiert wird. Menschen in PSA-Anzügen mit Gesichtsmasken und Gesichtsschutz legten die Leiche in einen schwarzen Sack und trugen sie auf einer Bahre. Die Mädchen legten ihre Hände in eine Wai-Position und weinten, als die Leiche ihrer Mutter abtransportiert wurde.

Die Gesundheitsbehörden testeten die Mädchen mit Schnelltests auf Covid-19, und die Ergebnisse waren positiv für das Virus. Die Kinder werden nun vom Büro für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit der Provinz betreut. Der Leiter der Kinder- und Familienfürsorge von Samut Prakan, Supacha Promsorn, sagte, das Amt werde nach Verwandten suchen, die sich um die Mädchen kümmern sollten. Wenn keine Verwandten zur Aufnahme bereit seien, würden die Kinder im Rahmen eines Regierungsprogramms betreut.