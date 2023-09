SARABURI: Die Polizei von Saraburi beantragt beim Gericht Haftbefehle für fünf Personen, die Kunden eines 15-jährigen Mädchens waren, das in einem Resort in der Provinz Saraburi zur Prostitution gezwungen wurde. Unter den Verdächtigen sollen sich hochrangige Persönlichkeiten befinden.

Oberst Somkid Sawisai, Chefinspektor der Polizeistation Saraburi, teilte am Mittwoch (13. September 2023) der Presse mit, dass zwei der fünf Verdächtigen in diesem Fall bereits befragt und vorübergehend freigelassen worden seien. Bei dem einen handelt es sich um einen Krankenhausmitarbeiter in Saraburi, bei dem anderen um einen Bauunternehmer in der Provinz Lopburi.

Bei den drei anderen Verdächtigen, die noch auf der Flucht sind, handelt es sich um einen Politiker einer Partei der Regierungskoalition, den ehemaligen Direktor des Büros für Buddhismus in Saraburi und einen Vertriebsmitarbeiter eines Privatunternehmens, so die Polizei.

Oberst Somkid fügte hinzu, dass die Ermittler derzeit Beweise sammeln, um einen möglichen sechsten Verdächtigen zu identifizieren.

Am Montag (11. September 2023) erhielten die Beamten der Polizeistation Ban Mo Station in Saraburi die Anzeige eines 37-jährigen Mannes, der behauptete, dass seine Frau aus Myanmar ihre 15-jährige Tochter gezwungen habe, den Gästen eines Resorts in der Provinz, in dem sie arbeitet, sexuelle Dienste zu leisten.

Das Mädchen gab an, dass sie 2022 zur Prostitution gezwungen wurde und dass ihre Mutter auch andere Mädchen und Frauen für die Gäste des Resorts besorgte. Durch eine Google-Suche identifizierte sie sechs Kunden, darunter einen Politiker und einen Schuldirektor.

Die aus Myanmar stammende Frau wurde Anfang dieser Woche verhaftet und gab Berichten zufolge die Straftaten zu. Sie wurde wegen illegaler Einreise, Vermittlung von Prostitution von Personen unter 15 Jahren und Menschenhandel angeklagt.

Oberst Somkid sagte, dass der Vater des Mädchens auf den Vorfall aufmerksam geworden sei, nachdem das Mädchen Anfang des Monats von zu Hause weggelaufen war, um im Haus eines Freundes zu übernachten. Als er sie fand, soll das Mädchen ihm die Wahrheit gesagt haben, woraufhin der Vater und die Klassenlehrerin des Mädchens eine Anzeige bei der Polizei erstatteten.