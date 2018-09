BANGKOK: Der Fahrdienstvermittler Grab Thailand hat am Freitag bestritten, dass ein verhafteter Mann, der einen Fahrgast vergewaltigt haben soll, einer seiner Fahrer war; er habe den Grab-Account eines anderen Mannes widerrechtlich benutzt.

Laut dem Unternehmen ist der Account gekündigt worden und die Person, die dem mutmaßlichen Vergewaltiger erlaubt hat, sein Account zu benutzen, wurde dauerhaft vom Service verbannt. „Das Unternehmen bestätigt, dass die Person, die das Verbrechen begangen hat, kein Fahrer des Unternehmens war, aber er gab sich als Grab-Fahrer aus, um das Opfer zu locken“, heißt es in der Erklärung.

Grab bezieht sich auf einen Vorfall am 19. August: Ein 16-jähriges Mädchen wurde unter der Brücke Krung Thon vergewaltigt. Laut der Polizei hatte die Jugendliche ein Grab-Taxi gerufen, um sich nach einer Nachtschicht in einem Fast-Food-Restaurant nach Hause bringen zu lassen. Aber der Grab-Fahrer, den sie anrief, konnte nicht erscheinen. Während sie wartete, hielt ein Honda Jazz an. Der Fahrer sagte dem Mädchen, dass auch er ein Grab-Fahrer sei und bot an, es nach Hause zu fahren, ohne die App zu benutzen.

Der Mann fragte nach der Handynummer des Mädchens, damit er es kontaktieren könne, um Dienste anzubieten, ohne die Grab-App benutzen zu müssen. Er rief die Jugendliche am 19. August an, um nachzufragen, ob sie seinen Fahrdienst nutzen wolle. Das Mädchen willigte ein und sagte, dass drei Freunde mitkommen würden. Als diese Passagiere ausgestiegen waren, soll der Mann das Mädchen unter der Brücke vergewaltigt und stehengelassen haben. Der Polizei zufolge war der Verdächtige bereits mehrfach wegen Vergewaltigung angeklagt worden.