Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.19

BANGKOK: Der Südafrikaner, der am Sonntag in einem Bangkoker Hotel eine Juwelierin ermordet haben soll und nach Hongkong flüchtete, ist im kanadischen Vancouver festgenommen worden.

Die Polizei habe bereits die Auslieferung des 38-Jährigen nach Thailand beantragt, ein Vorgang, der zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen werde, sagte der Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn. Am Montag hatte sich die Polizei - nachdem sie erfahren hatte, dass der Mann nach Hongkong geflüchtet war - mit Interpol und der Polizei in Hongkong in Verbindung gesetzt.

Dem Südafrikaner wird vorgeworfen, eine 35 Jahre alte Geschäftsfrau aus Kanchanaburi getötet zu haben. Ihre Leiche wurde Sonntagmittag von Hotelmitarbeiterinnen in einem Zimmer im sechsten Stock eines Hotels an der Soi Lat Phrao 130 entdeckt. Obwohl das Motiv für die Ermordung noch untersucht wird, geht die Polizei von einem gescheiterten Deal über Schmuck aus. Der 63 Jahre alte Vater des Opfers berichtete den Ermittlern, seine Tochter habe am Samstagabend das Haus verlassen, um einem Kunden teuren Schmuck zu liefern. Sie wollten sich in einem Hotel treffen.

Die Tochter sei mit einem Nigerianer verheiratet gewesen, mit dem sie drei Kinder hatte - sechsjährige Zwillinge und einen vierjährigen Jungen. Ihr Ehemann und ihr jüngster Sohn seien derzeit in Nigeria. Das Familienunternehmen handle mit Edelsteinen und stelle dekorative Artikel auf Bestellung her. Vermutlich habe der Südafrikaner viele Stücke bestellt. Laut dem Vater fehlen Schmuck im Wert von 700.000 Baht, darunter Goldketten für mehr als 200.000 Baht, und Bargeld.