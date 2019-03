Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.19

BANGKOK: Die Polizei fahndet nach einem Südafrikaner, der am Sonntag eine thailändische Juwelierin aus Kanchanaburi getötet haben soll.

Laut der Polizei checkte die 35-jährige Frau am Samstag um 21.50 Uhr in ein Hotel an der Soi Lat Phrao 130 ein. Sie ging aus und kam um 4 Uhr morgens zurück. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, dass der 38 Jahre alte Südafrikaner am Sonntag um 8 Uhr das Zimmer betrat und es um 8.45 Uhr verließ. Später wollten die Rezeptionistin des Hotels und eine weitere Angestellte das Zimmer überprüfen, weil die Thai das Zimmer noch nicht bezahlt hatte. Mit einem Ersatzschlüssel wurde die Tür geöffnet. Die beiden Frauen fanden die Leiche in einem Laken gewickelt und mit Wunden am Kopf. Die Polizei vermutet, dass der Südafrikaner mit der Thai einen Deal über Schmuck aushandeln wollte. Als die Verhandlungen platzten, soll er die Frau geschlagen und getötet haben.