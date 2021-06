Mutmaßlicher Journalist mit 180 Kilo Marihuana erwischt

NAKHON PHANOM: Eine Marinepatrouille hat in Thailand einen mutmaßlichen Journalisten mit 180 Kilogramm Marihuana erwischt. Der Mann, der nach eigenen Angaben Mitarbeiter einer örtlichen Zeitung sein soll, sei beim Beladen eines Lieferwagens mit mehreren Plastiksäcken entdeckt worden, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Dienstag unter Berufung auf die Behörden. Soldaten der «Mekong Riverine Unit» (MRU) hätten darin komprimiertes Marihuana im Wert von zwei Millionen Thai Baht (52.000 Euro) gefunden. Der Vorfall ereignete sich in der Provinz Nakhon Phanom am Ufer des Mekong.

Der 37-Jährige, der angegeben habe, in Bangkok als Reporter zu arbeiten, sei festgenommen worden. Sein Fahrzeug habe das Logo eines Medienunternehmens getragen, hieß es. Bei einer Befragung erklärte der Mann, er habe zuvor noch nie Drogen transportiert. Er habe 50.000 Baht (1300 Euro) erhalten, um das Marihuana nach Bangkok zu fahren. In Thailand werden Drogenvergehen sehr hart bestraft.