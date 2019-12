GÖTTINGEN (dpa) - Ein wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs gesuchter Mann aus Göttingen ist in Italien festgenommen worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 58-Jährige auf einem Campingplatz in der Provinz Livorno an der Westküste der Toscana gefasst. Nach dem Deutschen wurde seit Mitte vergangenen Jahres mit internationalem Haftbefehl gefahndet. Er soll 2011 zwei damals fünf und zehn Jahre alte Kinder aus seinem erweiterten familiären Umfeld sexuell missbraucht und sich 2016 erneut an den beiden vergangen haben. Weitere Angaben zu den Vorwürfen machten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht. Der Göttinger war zuletzt im Grenzgebiet zur Schweiz gesehen worden, danach verlor sich seine Spur. Er soll nun möglichst bald nach Deutschland überstellt werden.