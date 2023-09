Mutmaßlicher Drogenkurier mit 46 Kilogramm Khat in Zürich erwischt

ZÜRICH: Am Flughafen Zürich ist ein Mann mit 46 Kilogramm der Droge Khat festgenommen worden. Der 53-Jährige mit norwegischer Staatsangehörigkeit hatte die Ware in kleinen weißen Säckchen verpackt in zwei Koffern bei sich, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Er war auf dem Weg von Südafrika nach Barcelona. Die Polizei sprach von einem «mutmaßlichen Drogenkurier» und übergab den Mann der Staatsanwaltschaft.

Khat ist eine berauschende Droge, bei der die Blätter der Pflanze Catha edulis gekaut werden. Sie ist vor allem in Ostafrika und im Nahen Osten verbreitet. In der Schweiz wie in Deutschland ist sie nach dem Betäubungsmittelgesetz verboten.

Im Februar waren schon einmal zwei Drogenkuriere mit mehr als 100 Kilogramm Khat in Zürich aufgeflogen. Sie kamen mit Bußen von 800 und 1000 Franken (rund 1030 Euro) sowie weiteren Geldstrafen davon, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.