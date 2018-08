PATTAYA: Kambodschanische Behörden haben den 39-jährigen Panya Y. festgenommen, der im vergangenen Monat in Na Jomtien seine ehemalige Freundin und dessen Freund erschossen haben soll.

Das hat der nationale Polizeichef Chakthip Chaijinda am späten Mittwochabend bestätigt. Paweena N. (20) und Anantachai J. (21) wurden am 29. Juli auf dem Parkplatz am Khao Chee Chan (Buddha Berg) getötet. Panya, der von anderen im Mordfall verhafteten Männern als Schütze benannt wurde, wurde Berichten zufolge von der kambodschanischen Polizei in der östlichen Provinz Prey Veng verhaftet, als er versuchte, nach Vietnam zu flüchten. Die thailändische Polizei wird seine Auslieferung beantragen. Die Beamten planen, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten mitzuteilen.

Panya, auch bekannt als Sia Uan Bangla, betrieb einen Nachtclub in Phuket und wird verdächtigt, das junge Paar am 29. Juli getötet zu haben. Fünf weitere Verdächtige sollen in dem Mordfall involviert sein und sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei glaubt, dass Panya Paweena, die in seinem Club in Phuket gearbeitet hatte, aus Eifersucht und Rache getötet hat.