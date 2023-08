Mutmaßlicher Anlagebetrug mit Cannabis-Projekten - hoher Schaden

WIEN: Die für Wirtschaft und Korruption zuständige Staatsanwaltschaft in Österreich ermittelt wegen eines mutmaßlich schweren Anlagebetrugs mit einem europaweiten Gesamtschaden von geschätzt etwa 400 Millionen Euro. Wie die Justizbehörde am Donnerstag mitteilte, sind den Anlegern unter anderem via Internet gewinnbringende Investments mit hohen Renditen vorgegaukelt worden. Dabei sei um Gelder für den gemeinschaftlichen Anbau und Verkauf von medizinischen Cannabis- und CBD-Produkten geworben worden.

Allein in Österreich wird den Angaben zufolge bis jetzt von 5500 geschädigten Anlegern mit einem mutmaßlichen Gesamtschadensbetrag in der Höhe von 19 Millionen Euro ausgegangen.

Die Ermittlungen liefen demnach seit vergangenem Februar. Die deutsche Bankenaufsicht Bafin hatte im Juni 2022 die Investment-Angebote der Plattform untersagt, weil das Unternehmen den erforderlichen Verkaufsprospekt nicht bei der Bafin zur Prüfung eingereicht hatte. Das Verfahren in Österreich werde gegen fünf Beschuldigte, einen Verband sowie unbekannte Täter wegen des Verdachts des gewerbsmäßig schweren Betruges geführt.