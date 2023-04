BANGKOK: Die Ehefrau eines hochrangigen Polizeibeamten wurde im Zusammenhang mit dem Zyanid-Mord an einer Frau aus Kanchanaburi verhaftet. Die Ermittler verdächtigen sie, sechs weitere Frauen ermordet zu haben.

Polizeigeneralleutnant Jirabhop Bhuridej, der Kommissar des Central Investigation Bureau, identifizierte die Verdächtige als Sararat „Aem“ R.. Er gab den Namen ihres Ehemannes nicht bekannt, aber es wurde berichtet, dass er ein stellvertretender Polizeipräsident in der Provinz Ratchaburi ist.

Die Polizei der Abteilung für Verbrechensbekämpfung (Crime Suppression Division, CSD), die mit einem vom Strafgericht ausgestellten Haftbefehl vom 25. April 2023 ausgestattet war, verhaftete Khun Sararat am Dienstag gegen 11.00 Uhr im Regierungsbürokomplex an der Chaeng Wattana Road in Bangkok. Sie hatte ein Fläschchen mit Zyanid bei sich.

Die Verhaftung erfolgte, nachdem die Mutter und die ältere Schwester von Siriporn „Koy“ K., 32, aus Kanchanaburi bei der CSD Beschwerde eingereicht hatten. Khun Siriporn brach am Ufer des Flusses Mae Klong im Bezirk Ban Pong zusammen und starb dort, wo sie am 14. April 2023 mit Freunden Fische für den Erwerb religiöser Verdienste („tam bun“) freilassen wollte. In ihrem Körper wurde Zyanid nachgewiesen.

Die Ermittler kamen zu der Überzeugung, dass Khun Sararat die Person sein könnte, die Zyanid in Khun Siriporns Essen gemischt und damit ihren Tod verursacht hat. Sie soll auch die Wertsachen des Opfers gestohlen haben. Dies führte zu ihrer Verhaftung.

Nach ihrer Verhaftung wurde Khun Sararat zur Befragung ins Hauptquartier der CSD gebracht.

Polizeigeneralleutnant Jirabhop sagte, dass die Ermittlungen dahingehend ausgeweitet werden, ob Khun Sararat etwas mit dem Tod von sechs anderen Frauen zu tun hat, mit denen sie in Kontakt stand und die auf ähnliche Weise starben.

Gegen 23.00 Uhr am Dienstag wurde der stellvertretende Polizeichef, Polizeigeneral Surachate „Big Joke“ Hakparn, von dem Tod einer weiteren Frau, Kanika T., 44, durch ihren Vater und ihre Tochter unterrichtet. Die beiden glaubten, dass Khun Sararat für den Tod von Khun Kanika verantwortlich war.

Die Tochter sagte, dass Kanika am 11. September 2022 von ihrem Haus in Bangkok zu Khun Sararat nach Ratchaburi fuhr. Von dort aus reiste ihre Mutter im selben Auto wie Khun Sararat. Nach einem Bericht ihrer Familie wurde Khun Kanika später ohnmächtig und starb an einer PTT-Tankstelle im Bezirk Potharam, so die Tochter. Sie sagte, dass einige der Wertsachen ihrer Mutter verschwunden seien. Dazu gehörten ein Mobiltelefon, Bargeld und etwas Goldschmuck. Die Familie vermutete, dass Khun Sararat für den Tod von Khun Kanika verantwortlich war.

Im Büro der Königlich Thailändischen Polizei sagte Thailands nationaler Polizeichef, Polizeigeneral Damrongsak Kittiprapas, dass Polizeigeneral Big Joke mit den Ermittlungen beauftragt sei. Da es sechs weitere ähnliche Fälle gebe, würden die Ermittlungen ausgeweitet, um festzustellen, ob alle sieben Fälle von ein und derselben Person begangen worden seien, da sich die meisten Fälle in Ratchaburi ereignet hätten, sagte er.