Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.19

BANGKOK: Die Staatsanwaltschaft hat drei Männer vor dem Strafgerichtshof wegen der Bombenanschläge in Bangkok im August angeklagt.

Laut Pornchai Chonwanichkul, dem stellvertretenden Generaldirektor der Abteilung für Strafverfahren, hat die Polizei den Staatsanwälten ihren Fallbericht über die Bombenanschläge übermittelt. Die drei Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren, alle aus Narathiwat, wurden am Donnerstag offiziell von Staatsanwälten angeklagt. Die drei bestritten alle Anklagen. Das Gericht legte den 16. Dezember als Termin für die Prüfung von Zeugen- und Beweislisten fest. Die mutmaßlichen Täter sehen sich elf Anklagepunkten gegenüber: Terrorismusabsprachen, organisiertes Verbrechen, illegale Versammlung, versuchter Mord, illegaler Besitz von Sprengstoff, Transport von Sprengstoff und damit verbundene Straftaten.

Die Anklageschrift wirft den drei Männern zusammen mit 18 Komplizen Bombenanschläge an verschiedenen Orten in Bangkok und Nonthaburi am 1. und 2. August vor. Die Angeklagten und ihre Komplizen sollen am 1. August vor dem Hauptbüro der Polizei an der Rama I Road zwei Bomben gelegt haben. Sie wurden rechtzeitig entdeckt und entschärft. Die Männer sollen auch an einer Bombenexplosion vor dem Büro des Verteidigungsministers in Nonthaburi verwickelt gewesen sein und am 1. und 2. August am Regierungskomplex Chaeng Wattana vier Bomben gelegt haben.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt die Angeklagten und ihre Komplizen weiter, an ähnlichen Angriffen in den Distrikten Hua Mak, Bang Kapi, Thung Song Hong und Chaeng Wattana in Bangkok sowie im Distrikt Pak Kret in Nonthaburi vom 2. bis 10. August beteiligt gewesen zu sein. Die drei Angeklagten wurden am 13. August und am 2. September verhaftet. Während des Verhörs der Polizei bestritten sie alle Anklagen.