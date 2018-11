LEIPZIG (dpa) - Eine Muskelverletzung hat Marcel Sabitzer zur Absage seiner Teilnahme an den Fußball-Länderspielen Österreichs gegen Bosnien-Herzegowina am Donnerstag und Nordirland am Sonntag in der Nations League gezwungen.

Wie der österreichische Verband am Montag bekannt gab, zog sich Sabitzer die Verletzung im Bundesliga-Spiel seines Clubs RB Leipzig am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (3:0) zu. Sabitzer war nach einer starken Leistung in der 88. Minute ausgewechselt worden..