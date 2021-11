Wie auf Ameisenpfaden strömen seit Donnerstagmorgen Besucher nach Koh Larn, wo am Samstag das Pattaya Music Festival 2021 zu Gast ist. Archivbild: Jahner

PATTAYA: Nur noch wenige Stunden, dann startet das „Pattaya Music Festival 2021“ in die zweite Runde – dieses Wochenende am Jomtien Beach, gegenüber vom Jomtien Night Market (Freitag und Samstag) sowie erstmals auch auf Koh Larn (Samstag), kurz vor dem Eingang zum Nual Beach („Monkey Beach“).

Besonders das Festivaldebut auf der Pattaya vorgelagerten Badeinsel hat das Potenzial zum Besuchermagneten – nach Aussage der Beamten der Hafenbehörde am Bali-Hai-Pier und der Stadtverwaltung Pattaya wollen mindestens 8.000 Besucher dieses Wochenende nach Koh Larn übersetzen. Dass diese Zahl nicht aus der Luft gegriffen ist, stellten bereits am Donnerstagmorgen die langen Besucherschlangen am Bali-Hai-Pier im Süden des Stadtgebietes unter Beweis, Abfahrtsort der Fähren und Speedboote nach Koh Larn.



Die Hafenbehörde und Stadtverwaltung bestätigten der Presse darüber hinaus, das die meisten Hotels und Resorts auf der beliebten Badeinsel am bevorstehenden Wochenende bereits fast ausgebucht seien.